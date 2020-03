Consejos para conseguir tus entradas de los conciertos de BTS en Barcelona

Desde que salió a la luz la noticia de la visita de BTS a España, su ejército de seguidores ha protagonizado diversos revuelos en las redes sociales. Y no es de extrañar, pues llevan años esperando este suceso. Pero ahora ha dejado de ser un hecho idílico para convertirse en una realidad. BTS estará en el Estadio Lluís Companys los próximos 17 y 18 de julio con su Map Of The Soul TOUR.

Una realidad que ahora tiene una cuenta atrás oficial, sobre todo, después de conocerse todos los detalles de la venta de entradas. El próximo 18 de marzo saldrán a la venta para todos aquellos miembros del Club de Fans Oficial de BTS, mientras que la venta general tendrá lugar dos días después, el 20 de marzo.

¡Que no cunda el pánico! Todos, o la gran mayoría, podrán conseguir sus entradas si la organización está presente en este proceso. Para ayudar a que esto ocurra, hemos recopilado una lista de consejos a seguir si tú tampoco quieres perderte este espectáculo único en directo y asegurar tu entrada. ¡Sigue leyendo!

Recopila información

Lo primero, y más importante, es leer todos los detalles de la venta y preventa de entradas. Los días en que estarán disponibles y las horas son esenciales para prepararte con tiempo. Para aquellos con la agenda ocupada, aconsejamos activar un recordatorio en sus teléfonos móviles que les avise de este hecho. Recuerda: la preventa tendrá lugar el 18 de marzo a partir de las 8:00 am para los miembros del Club de Fans de BTS. La venta, el 20 de marzo a la misma hora en Ticketmaster y LiveNation.

#BTSArmy📢 Las entradas para BTS MAP OF THE SOUL TOUR estarán a la venta el 20 de marzo a las 8 am. ⏰ Los miembros de BTS GLOBAL OFFICIAL FANCLUB ARMY MEMBERSHIP podrán comprar sus entradas el 18 de marzo a las 8 am. 💜

+info👉https://t.co/DXl1LwFg0G#BTS #MapOfTheSoulTour_ESP pic.twitter.com/2lE1boISt4 — Ticketmaster España (@TicketmasterES) March 9, 2020

Formar parte del Club de Fans Oficial de BTS

No vamos a engañarte. Aunque la venta al público general tiene lugar dos días después de la preventa, siempre es aconsejable tener dos oportunidades. Eso sí, si tu economía te lo permite. ¿Cómo puedes formar parte del Club de Fans Oficial de BTS? Muy sencillo.

Descárgate las aplicaciones de Weverse Shop y Weverse. Regístrate en una de ellas e inicia sesión en ambas. En Weverse, sigue a BTS, y en Weverse Shop, hazte con la membresía del club de fans. Su precio es de 65 dólares (gastos de envío incluidos). Con esta membresía tienes acceso a la preventa de entradas de su concierto.

Si el dinero es un problema, no temas

Hay de qué preocuparse. Si el dinero supone un problema para ti y no dispones del suficiente para hacerte con esta membresía, tendrás tu oportunidad en la venta general de entradas. Recuerda que en la preventa no estarán disponibles todas las entradas, por lo que aún quedarán esperanzas para ti. Eso sí, recuerda estar preparado/a con suficiente tiempo de antelación.

Actualiza tu información

Estar preparado para la venta general de entradas también significa mantener tu cuenta actualizada. Accede a ella antes de tiempo para evitar contratiempos relacionado con la contraseña y/o usuario olvidados.

La conexión, lo más importante

Cuando vayas a prepararte para este momento, asegúrate de contar con una buena conexión a Internet. En caso de que tu router dé problemas, puedes usar el 3G o 4G de tu teléfono móvil para realizarlo. Has de tener precaución con las conexiones a redes públicas debido a su dubitativa seguridad en la utilización de tus datos privados. Es siempre aconsejable utilizar la conexión a una red privada.

La paciencia es la madre de la ciencia y la esperanza, lo último que se pierde

Lo has escuchado millones de veces, pero es una realidad. No desistas si no consigues salir de la larga cola de espera virtual. Ten paciencia y lo conseguirás. Aunque si finalmente no lo haces, te aseguramos que si persigues tus sueños, los conseguirás alcanzar. Estos eventos pueden provocar grandes revuelos en la red, por lo que todo es impredecible. Si te quedas sin tu entrada en la venta general, recuerda que existen portales de reventa de entradas oficiales para conseguirlas. Pero, recuerda, siempre o-fi-cia-les.

Y tú, ¿estás listo/a para los próximos 18 y 20 de marzo? Ve calentando tus dedos porque trabajarán, y mucho. ¡Suerte!