Lola Índigo anunciaba hace unos meses que se tomaba un descanso después de un año repleto de conciertos. Tocaba descansar, pero no sin antes fijarse un nuevo objetivo: llevar su Akelarre al centro de Madrid.

La cantante andaluza estará en el Wizink Center de Madrid el próximo 2 de mayo presentando ante más de 15.000 personas un espectáculo único: Akelarre, La noche de las Brujas y lo hará con LOS40 como emisora oficial. ¡Hazte ya con tus entradas!



Lola Índigo, en concierto en Madrid. / Cartel Promocional

La buena acogida de su gira, de su primer álbum de estudio, las colaboraciones que ha firmado, los premios que ha recogido durante este último año han dejado claro que es una de las artistas del momento y, de ahí, que ya pueda enfrentarse a recintos cada vez mayores.

LOS40 estuvimos en la presentación oficial de este concierto y tuvimos la oportunidad de charlar con Lola Índigo sobre su éxito, sus futuras colaboraciones, de cómo en muy poco tiempo ha sabido granjearse un hueco en la codiciada escena urbana o de cómo recuerda sus inicios: "Cuando yo saqué Ya no quiero ná no se quería montar ni el tato. Nadie quería colaborar conmigo. Cuando llevé la canción a las oficinas nadie se quería montar. Pero qué bien me salió salir sola", relataba la artista a LOS40.

Hoy no hay duda de lo que ha conseguido. Su merecido éxito llega tras meses y meses de trabajo, tras presentar una propuesta única que combina música y baile y que invita a no quedarnos quietos ni un segundo.

¿Preparados para la noche de brujas?