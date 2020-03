Bad Bunny hace un remix inspirado en el viral de la abuela que le critica

Bad Bunny es uno de los artistas del momento y eso lo saben hasta las abuelas. Claro que no a todas ellas les gusta las cosas que canta. No había más que ver hace unos días la reacción de una mujer mayor cuando iba en el coche con su nieta y escuchó cómo el reguetonero cantaba “si tu novio no te mama el culo”.

A la pobre mujer casi le da algo del susto y claro, su reacción fue fruto de muchos memes y de una revolución en redes que no pasó desapercibida.

Reacción de una abuela cuando Bad Bunny dijo "si tu novio no te mama el culo" JAJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/gutvGV8BP8 — Pris & Jerry's 🍦 (@Prisquein) March 6, 2020

También le llegó al cantante que es consciente de lo que muchas abuelas piensan de él. De ahí que haya querido dedicarlas su último remix. “Me calenté con las abuelas por sucio 😂😂UN PERREO UNDERGROUND MUNDIAL!!!! A MI NO ME HABLEN DE SENCILLOS NI DE TEMAS PA' LA RADIO!!! QUE YO HAGO LO QUE ME DA LA GANA!!! GRACIAS A USTEDES POR TANTO AMOR!!!! 🔥🔥🔥”, escribía en redes junto a un vídeo en el que vemos cómo una abuela le llama sucio.

Él, se lo toma a broma, consciente de que no pude gustarle a todo el mundo y de que hay generaciones que difícilmente entenderán la libertad con la que él se expresa. Pero eso no quita que haya millones de personas que estén enganchadas a su música.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BAD | BUNNY (@badbunnypr) el 9 Mar, 2020 a las 8:41 PDT

No hay más que ver la buena acogida que ha tenido su último álbum que se ha colado directamente en el nº2 de la lista de Billboard, la de los discos más vendidos en Estados Unidos. Y eso es algo que solemos ver en la lista de los álbumes latinos, pero su logro ha sido colarse en la lista general, algo que no había sucedido con un álbum cantando en español.

De ahí su alegría que no ha podido disimular. Se ha vestido con falda para mostrar todo lo que está sintiendo por tanto cariño que está recibiendo. “Si me da con frontiar no me soportoooooooo!!! 💀 Mi visión va más allá de los números, por eso llegan solos 🤷🏻‍♂️ GRACIAS A TODO EL QUE CREYÓ Y SIGUE CREYENDO!!!! TODO LO QUE HAGO LO HAGO POR QUE LO SIENTO Y NO LO PIENSO!!!! LO HAGO POR USTEDES QUE TIENEN FE EN MI!!! LO HAGO PORQUE ME DA LA GANA!!! LOS AMOOOOOO 🖤 #YHLQMDLG HISTORICO!”, expresaba en redes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BAD | BUNNY (@badbunnypr) el 9 Mar, 2020 a las 3:32 PDT

Sin duda, es uno de los reyes del urban latino y las cifras le avalan. No podía tener mejor regalo de cumpleaños.