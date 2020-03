No te creerás qué famoso ha decidido desheredar a sus hijos

Hoy estamos hablando de una cosa que puede ser complicada, pero que si eres tú el beneficiario te puede dar alguna que otra alegría, y hasta solucionarte la vida. En Anda Ya hablamos de las herencias, ya que la viuda de Steve Jobs ha comentado en una entrevista con "The New York Times" que no va dejar nada de su fortuna a sus hijos. Y ese dinero no tiene que ser poco, ya os podéis imaginar.

Laurene Powell Jobs, viuda del fundador de Apple, concretamente ha declarado que: "No está bien que las personas acumulen grandes riquezas equivalentes a las de millones y millones de personas juntas. No hay nada de justo en eso" Así que tras meditarlo ha decidido destinar su dinero a obras benéficas y que sus hijos creen su propia fortuna y se ganen la vida por ellos mismos.

Este no es el único caso, parece que esta forma de pensar está extendida entre las celebrities. Los actores Ashton Kutcher y Mila Kunis ya han declarado públicamente que todo su dinero irá a organizaciones humanitarias y que sus hijos no verán ni un duro.

Elton John tampoco les dejará su patrimonio valorado en más de 200 millones de dólares a sus descendientes. El músico dice que de otra manera les estaría arruinando la vida. Otra de las nuevas grandes fortunas es la del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, su dinero irá destinado casi al 100% a fundaciones benéficas.

Los niños de Jackie Chan tampoco verán un duro, el patrimonio del actor irá destinado, en teoría, a los que más lo necesiten. Y terminamos con el cocinero británico Gordon Ramsay, padre de tres niñas y un niño, que dice que no va a malcriar a sus hijos, y por lo tanto, no les dará nada de nada.

