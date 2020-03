J Balvin a Bad Bunny: “Gracias a la vida llego otro loco”

Bad Bunny acaba de cumplir 26 años y lo ha hecho en uno de los mejores momentos de su vida. En lo profesional, no deja de conseguir logros, el último, colarse en el nº2 de los discos más vendidos en Estados Unidos con su nuevo trabajo. Y eso, es algo histórico si hablamos de un álbum en español.

En lo personal, tampoco puede quejarse. Precisamente estos días compartía la primera foto de su chica, Gabriela Berlingeri, con la que, al parecer, lleva tres años de relación. ¿Se puede pedir más?

Pues sí, puestos a pedir, ¿para qué quedarse cortos? Cuando uno parece que lo tiene todo, a lo que aspira es a que todo eso sea reconocido por los que le importan, y entre esos, están los compañeros de profesión. Pues bien, Bad Bunny también puede presumir de contar con el apoyo y admiración de sus colegas.

Eso sí, para ellos, no es el conejo malo sino Benito Martínez. Así es como le ha llamado J Balvin en sus redes cuando ha ido a felicitarle por su cumple: “Recuerdo antes de que llegaras a la música , yo era supuestamente el único raro, loco y extraño pues, se supone que siempre hago lo que me nace de corazón. ¡Gracias a la vida llego otro loco que le dio un respiro nuevo al entretenimiento y verte crecer me llena de mucho orgullo! ¿Caminos difíciles? Lo sé, pero ahora estás en tu mejor momento y por eso celebro tu vida y tu carrera. Feliz cumple !”.

Sin duda, palabras de mucho cariño, respeto y admiración. Se han convertido en dos de los representantes del urban latino con más trascendencia en el mundo entero. De ahí que no dudaran en crear un álbum juntos, Oasis, que demuestra que la unión y la ausencia de rivalidad ha sido clave para el auge de un género cada vez más aplaudido.

“Gracias por todo!!! Sabes que eres muy especial para mi 🖤🖤🖤 Gracias Gracias Gracias!!!”, era lo que acertaba a contestar Bad Bunny a las palabras de su amigo.