El momento que lo cambió todo entre Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz

En el amor hay que luchar, y si no que se lo digan a Cristina Pedroche. La colaboradora más mediática de laSexta mantiene una relación con el chef Dabiz Muñoz desde hace más de seis años. Se procesan todo el cariño del mundo en las redes sociales y los platós de televisión, pero curiosamente su historia sentimental estuvo a punto de torcerse por caprichos del destino.

El staff de Zapeando desveló este martes cuál había sido la mayor locura que habían hecho para ligar con el chico o la chica que les gustaba. Pues bien, Pedroche contó el incidente que casi le dejó sin su primera cita con el reputado cocinero.

"Siempre he sido yo la que ha dado el primer paso. De hecho, a David le conocí en un sitio para hacer deporte y fui yo la que le dije que podríamos quedar para salir a correr", empezó diciendo la presentadora de las Campanadas. "Quedamos a correr un domingo y yo estaba malísima. Tenía muchos mocos, fiebre…como el coronavirus, pero hace seis años".

Y continúo: "Estaba malísima, pero me dio igual porque sabia que Dabiz era para mí. Fui a correr con fiebre y con mocos y cuando empezamos a correr, yo metí un poco de pico y pala y me enteré que estaba soltero. Así que como me encontraba mal, me fui y empecé a acosarle por Whatsapp".

Y así hasta el día de hoy. ¡Que viva el amor!