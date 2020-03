Pablo López confiesa que tiene sobredosis de amor

El mundo parece que está a punto de acabarse con toda la crisis sanitaria del coronavirus pero Pablo López se mantiene tan feliz como siempre, o más aún si cabe. Acaba de cumplir 36 años y lo hace con nuevo proyecto en camino y una gira anunciada que ha sido muy bien acogida. Otra cosa es ver si tal y como está las cosas puede comenzarla o tendrá que aplazarla como está ocurriendo con tantísimos artistas.

Pero volviendo a lo que estamos, el cantante rebosa felicidad porque no le pueden ir mejor las cosas (por lo menos aparantemente). Música, tele y cada vez más seguidores. Con tanto que celebrar su resaca cumpleañera no podría ser de otra manera más que exultante.

"El único acento que se me pega es el del amor. Gracias por esta sobredosis. Tengo 36 años y no conozco a nadie al que no quiera.... gracias a ti", escribía tras haber recibido a lo largo del día de ayer numerosos gestos de cariño por ese día tan especial para él.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo López (@pablolopezmusic) el 11 Mar, 2020 a las 3:33 PDT

No han faltado mensajes de sus seguidores, de amigos y de compañeros de profesión que han encontrado en él a alguien a quien querer. Porque ya se sabe, el que da amor, recibe amor.

Cepeda: Felicidades precioso

Rayden: Felicidades compañero

Laura Pausini: Feliz cumpleaños amigo 💙

Eva González: Feliz cumpleaños guapo mío!💚

Mala Rodríguez: Feliz cumpleaños Pablitoooooooo ❤️❤️❤️❤️💕💕👏🏼👏🏼😘😘😘

Diego Capel: Muchas felicidades hermano! Lo mejor siempre para ti 😘😘se te quiere

Paty Cantú: Happy bday Pau 💙. A festejar mucho lo andado y soñarle mas locuras al porvenir. 🙏🏼

India Martínez: Felicidades ❤️❤️❤️👏🏽👏🏽👏🏽

María Esteve: Felicidades ! 💙

Noelia: Felicidades! ❤️