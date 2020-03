Charlie Sheen es acusado de abusar de Corey Haim cuando tenía 13 años

Corey Feldman acaba de abrir la caja de Pandora. El actor de Los Goonies y Cuenta conmigo ha vertido unas duras acusaciones contra Charlie Sheen en el documental (My) Truth: The Rape of Two Coreys. Según Feldman, el protagonista de Dos hombres y medio violó a su amigo Corey Haim cuando este tenía tan solo 13 años.

Hablamos de 1985, cuando Sheen tenía 19 y él y Haim colaboraban juntos en el rodaje de Lucas, la historia de un niño superdotado que se enamora de una adolescente un par de años mayor que él.

"Eso no fue algo que dijera una vez de pasada, en plan 'oh, por cierto, ocurrió esto'", explica Feldman, visiblemente emocionado por el recuerdo. "Él me contó que Charlie le inclinó entre dos remolques y abusó de él a plena luz del día. Cualquier persona podría haberles visto". Algo que, al parecer, era una constante durante el rodaje.

Unas duras acusaciones que, recordemos, fueron vertidas en el documental (My) Truth: The Rape of Two Cories, que se ha emitido durante 24 horas en streaming a través de la página web oficial del proyecto (puedes verla aquí).

La periodista Amy Kaufman de Los Angeles Times, que vio el pase en directo, confirmó que estas acusaciones contra Sheen solo relacionaban al actor con la violación de Haim, y que Feldman nunca dijo que hubiese abusado de él.

A lo largo del metraje otras personas, como la exmujer de Haim, Susannah Sprague, confesó que su exmarido también la había dicho que Sheen le había violado durante el rodaje de Lucas. "Me dijo que fue Charlie Sheen quien lo hizo".

Otro personaje que confirmó que Sheen y Haim mantenían una relación íntima fue el actor Dominick Brascia, quien explicó que ambos actores, a pesar de la diferencia de edad, se llevaban muy bien y de vez en cuando "fumaban marihuana y mantenían relaciones", pero todo, al parecer, de manera consentida.

Feldman ha negado estas declaraciones y acusa a Brascia de manipulador, además de incluirle entre las personas que abusaron de Haim y de él mismo durante su adolescencia.

Esta no es la única vez que Feldman ha acusado a Sheen, aunque sí la primera en hacerlo directamente. En sus memorias, el joven actor de Los Goonies sugirió que existía un "anillo pedófilo" en Hollywood y dio a entender que uno de esos involucrados era Sheen, aunque sin mencionar su nombre.

Otras personas a las que ha señalado directamente han sido al actor Jon Grissom, al gerente de un club nocturno Alphy Hoffman y al exrepresentante Marty Weiss, además de a Brascia.

Corey Haim, lamentablemente, no puede confirmar ni desmentir las acusaciones, ya que falleció en 2010 debido a una sobredosis. Sin embargo, su madre ha negado tener conocimiento de ninguno de estos hechos.

Por su parte, el representante de Charlie Sheen ha salido públicamente a defender al actor, quien dijo que se trata de falsas acusaciones sin ningún tipo de fundamento. "Él niega las acusaciones de manera categórica", expresó.