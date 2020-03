Leiva y Nicky Jam con Daddy Yankee: música en español candidata a la lista

La variedad es una de las características distintivas de la lista de LOS40 desde su inicio, allá por 1966, pero eso no quita para que su compromiso con la música en español sea notorio y loable; un ejemplo es el apartado de candidatos de esta semana, en el que se dan cita dos temas cantados en nuestro idioma…, aunque de estilos muy diferentes, eso sí. El primero es el nuevo single de Leiva, Como si fueras a morir mañana, incluido en su último álbum, Nuclear.

Está claro que Leiva se ha consolidado como el rockero por excelencia de la música española, y hace escasos días anunció la fecha del cierre de su actual gira: será el próximo 20 de octubre en Barcelona. Como si fueras… viene acompañado, además, de un vídeo muy impactante, en el que el músico del barrio madrileño de Alameda de Osuna interpreta en solitario y de forma descarnada la canción. Si quieres que regrese a la lista, apoya su entrada con el HT #MiVoto40Leiva.

El otro tema que aspira a hacerse un hueco en el chart viene firmado por dos de las mayores estrellas del reggaetón: Nicky Jam y Daddy Yankee. Se titula Muévelo, y podría suponer el retorno a LOS40 de estos grandes amigos que vienen de hacer grandes cosas en la lista. Al primero lo tuvimos en lo más alto en noviembre con Atrévete, junto a Sech, y el segundo fue número uno el pasado agosto con Con calma, su revisión de Informer, de Snow, a dúo con el intérprete original.

Este nuevo single, Muévelo, que forma parte de la banda sonora de la película Bad Boys For Life, sigue también la tendencia de recuperar un éxito del pasado y darle nueva vida con arreglos actuales; en este caso, el tema repescado es Here come the hotstepper, de Ini Kamoze, que fue número uno de LOS40 en marzo de 1995 (hace exactamente 25 años). ¿Quieres que este tándem reguetonero se inserte en la lista? Usa el HT #MiVoto40.

Nº 29: NICKY JAM Y DADDY YANKEE - MUÉVELO