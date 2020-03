Disney también sonará a The Beatles

El próximo 4 de septiembre se estrenará en Estados Unidos y Canadá un nuevo documental inédito dirigido por Peter Jackson en el que podremos ver una nueva perspectiva de uno de los grupos más grandes de la historia: The Beatles.

The Beatles Get Back, ese es el título con el que se estrenará este proyecto documental en el que el director de El Señor de los Anillos ha trabajado durante meses hasta el punto de haber recopilado más de horas de material inédito y 140 horas de grabaciones de audio que han sido restauradas para mostrar cómo fue el proceso creativo de uno de los más grandes discos de la historia de la música: Let it be.

"Ninguna banda ha tenido un tipo de impacto en el mundo similar al que tuvieron los Beatles y The Beatles Get Back va a permitir disfrutar desde la primera fila cómo fueron los trabajos de estos genios creadores en un momento fundamental dentro de la historia de la música con material completamente restaurado que parece que fue rodado ayer" explicó Bob Iger, presidente ejecutivo de The Walt Disney Company durante el anuncio del proyecto en unas palabras que han sido recogidas en el comunicado de prensa de la compañía.

"The Beatles Get Back mostrará la calidez, la camaradería y el humor del proceso de creación de uno de los discos de estudio más importantes de una banda legendaria, Let it be, y su último concierto como grupo además de la icónica actuación que ofrecieron en la azotea del Savile Row de Londres" continúa la nota de prensa.

Just announced: Peter Jackson’s "The Beatles: Get Back" documentary, featuring never-before-seen footage of the legendary band, comes to theaters September 4, 2020. Read more: https://t.co/ySrut8nPuD Photo: ©1969 Paul McCartney/Photographer: Linda McCartney @disney @disneystudios pic.twitter.com/pNu9FTZGgT — The Beatles (@thebeatles) March 11, 2020

El documental ha sido creado en colaboración con Apple Corps Ltd y WingNut Films Production bajo la dirección de Peter Jackson y la producción del propio Jackson, Clare Olssen y Jonathan Clyde y la producción ejecutiva de Ken Kamins y Jeff Jones.

La música de esta película documental ha sido mezclada por Giles Martin y Sam Okell en los estudios Abbey Road de Londres donde la música fue originalmente grabada. Uno de los protagonistas, Paul McCartney, ha confesado que "estoy muy feliz de que Peter haya buscado en nuestro archivo para hacer una película que muestre la verdad sobre The Beatles grabando juntos. La amistad y el amor entre nosotros me recuerda el increíble y precioso tiempo que tuvimos".

El otro Beatle aún vivo, Ringo Starr, ha confesado que "estoy deseando el estreno de la película. Peter es genial y fue estupendo recuperar todo ese material. Hay horas y horas de risas y música, no todo fue como la versión que se popularizó. Hay un montón de alegría y creo que Peter Jackson lo mostrará. Creo que esta versión estará más llena de paz y de amor, como realmente nosotros éramos".

The Beatles Get Back ha contado con el apoyo de Yoko Ono Lennon y Olivia Harrison. Su estreno en España aún no ha sido confirmado.