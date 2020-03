Natalia Lacunza: “Si piensas demasiado en lo que dirá la gente, te acabas coartando”

En poco más de un año, Natalia Lacunza (Pamplona, 1999) ha demostrado que talento de sobra para hacerse su propio hueco en la música. Salida de Operación Triunfo 2018, la artista se ha convertido en una de las caras más conocidas de la industria y sus lanzamientos musicales lideran las listas de virales en España. ¿La fórmula? Posiblemente haber apostado por un estilo único, definido y claro.

Desde que salió de la academia más famosa de la televisión, su éxito no ha hecho más que crecer. Nos sorprendió con un primer single precioso, nana triste, junto a Guitarricadelafuente. Una muy buena carta de presentación. Meses después lanzó su primer EP, Otras Alas, demostrando en siete canciones que tiene ese algo especial que hace que un cantante sea artista. Eso que, por mucho que pases tres meses dentro de una academia musical, no se aprende: se tiene.

Ahora, ocho meses después de aquel debut musical, Natalia ha lanzado su segundo trabajo: EP2. Que no te sorprenda la simpleza de su nombre, porque sus canciones son bastante más profundas de lo que podrían parecer. Natalia crece en este álbum y, aunque sigue siendo una novata en la industria, sorprende con una producción cuidada, unas letras trabajadas y, sobre todo, una personalidad que la hace diferenciarse del resto.

En tiempos de coronavirus, hablamos con la artista de su nuevo álbum por teléfono. Pero no solo de eso, también de sus conciertos, su inspiración y su carrera.

Pregunta (P): ¿Qué tal, Natalia?

Natalia (N): Bien, de entrevista en entrevista.

P: Pero, ¿desde casa?

N:Bueno, he estado en una cafetería con tres medios y ahora estoy yendo a otro sitio.

P: Hablemos de EP2…. ¿Te has calentado mucho la cabeza para este título o no?

N: Realmente estuve muchísimo tiempo pensando en el nombre y tenía muchos barajados. Pero al final decidí llamarle EP2 porque creo que las canciones cuentan muchísimas cosas diferentes. Hay tantas cosas dentro que quiero que cada persona se lo lleve a su terreno y forme parte de su propia historia. Quería darle un poco ese formato de “Do Yourself” (Hazlo tú mismo). Que la gente escuche el disco y cuando lo acabe pueda ponerle el nombre que quiera.

P: La portada es un tatuaje tuyo, ¿no?

N: Sí, el simbolito que aparece es un tatuaje que me hizo un amigo mío el pasado verano. En ese momento me sentía completamente como esa nubecita y al final siento que las canciones que hay en EP2 están en ese mood. Son un trocito de mí y me parecía muy guay apostar por este diseño tan simple que engloba tan bien el mood del EP.

P: Otras Alas, EP2, tienes un sonido característico y una personalidad que muchos artistas a pesar de los años no consiguen, ¿lo has trabajado o ha surgido?

N: Jo, pues qué guay que me digas eso. Yo sabía que era muy importante tener como una línea homogénea a nivel musical y de producción. Una línea identificativa. Es verdad que el anterior EP era más experimento. Y en LP2 tenía las cosas más claras, sabía que sonido quería en ciertos momentos y en ese sentido está bastante más pulido. Entonces es guay que me digas esto porque es que lo estoy consiguiendo.

P: Pero entonces, ¿funciona un poco como una continuación de Otras Alas?

N: Sí, yo creo que en parte funciona como continuación porque básicamente ha pasado poco tiempo desde el lanzamiento de Otras alas. Siento que LP2 es como el hermano mayor de Otras alas a nivel producción, letras y todo. Pero sí es verdad que es como una prolongación.

LP2 es como el hermano mayor de Otras alas

P: Siguiendo el sonido de Otras alas, vuelves a apostar por bases bastante producidas, ¿es dónde te sientes cómoda?

N: Es algo que me apetecía hacer ahora mismo. No te digo que sea algo que vaya a hacer siempre. En la gira, que va a comenzar pronto, tendré que adaptar el sonido para que sea más orgánico. Voy a ir con una banda de chicas tocando en directo. Estoy un poco como a medio camino entre ese movimiento urbano de usar las bases súper producidas y las exigencias que tendrá el directo. Ha sido todo un proceso la verdad.

P: Te habrás quedado a gusto componiendo el disco porque las letras son bastantes personales, ¿cuánto hay de ti?

N: (risas) Pues todo. Escribo sobre las cosas que vivo, las que pienso y las que siento. Al final siento que mi música es una prolongación de mí. Yo me lo tomo así y lo siento de esa manera. Sé que es sacrificado porque al final piensas, “joer, me estoy desnudando un montón” y es algo que vas a compartir y que va a escuchar cualquier persona. Si te paras a pensar da un poco de miedo porque estás compartiendo un montón de cosas de ti misma. Pero es la manera en la que yo concibo hacer mi música.

Mi música es una prolongación de mí

P: Pero, ¿alguna vez te has echado para atrás a la hora de escribir algo por miedo a exponerte demasiado?

N: Yo nunca compongo pensando en si me estoy desnudando demasiado. Viene más tarde. Cuando ya pienso que va a salir digo “guay, me estoy dejando aquí un riñón”. Pero en realidad yo soy súper honesta. Todas mis letras son tal cual me han salido. No pienso “no voy a decir esto por lo que dirá la gente”. Creo que si piensas demasiado en lo que dirá la gente te acabas coartando. Yo soy muy honesta en mis letras y es la manera que tengo de hacerlo.

Natalia Lacunza / Imagen promocional cedida Universal Music

P: En A otro lado dices “como voy a volver a cantar si no te tengo”…

N: Sí, A otro lado es una canción bastante dramática. Al final va de echar de menos, de un amor que se tuvo y que luego ha dejado de estar. Ese tipo de amor que piensas “quizá estaba mejor antes”. En realidad, tampoco las analizo muchísimo. Yo las escribo y salen como salen. Se queda ahí. Es una canción para quien quiere escucharla de una historia concreta en un momento concreto. Y ya está, no sé.

P: Hay una frase en Dile que dice “me pasas una nota por debajo de la mesa”, ¿eras de las que enviaban muchas notas en clase?

N: La verdad es que sí. Siempre he sido de comunicarme con cartas y eso. No es broma, eso se quedó atrás. “Me pasas una nota por debajo de la mesa” es una manera metafórica de decir que me intentas contar las cosas, pero a medias.

P: Has cancelado tus firmas de discos por el coronavirus, ¿eres de las que están preocupadas por esta razón?

N: A ver, yo intento tomármelo un poco a risa. Está siendo todo un poco catastrófico, parece que se va a acabar el mundo. Realmente está pasando una situación bastante heavy y es como “wow, lo mismo la Tierra nos está mandando esto porque somos unos gilipollas y nos toca vivir”, ¿me estás entendiendo? Es verdad que están pasando cosas muy heavys como lo de los supermercados. Mi compañera de piso llegó ayer a casa diciendo que le habían despedido del trabajo por esta movida. Es un poco preocupante. Vamos a ver cómo se desarrolle, pero está siendo un poco locura. Historia en vivo.

P:¿Crees que puede perjudicar el coronavirus al lanzamiento?

N: Yo creo que al final como la gente se tiene que quedar en casa, pues lo mismo es hasta mejor (risas). Es un buen pasatiempo si tienes que estar en cuarentena. Puedes escuchar mi disco nuevo, pero sí que me preocupa mi gira. Me da miedo que se tengan que aplazar los conciertos o que esto haga que venga menos gente. Es preocupante. Espero que esto pase pronto y puedan seguir las cosas como estaban planeadas.

Me da miedo que se tengan que aplazar los conciertos

P: Empiezas en 15 días los conciertos en Santiago…

N: Sí, es que no queda nada. Santiago, Santander, Madrid -que no sé si se tendrá que aplazar, pero espero que no- Barcelona, Pamplona, Málaga, Sevilla… Hay un montón de fechas confirmadas.

Natalia Lacunza / Imagen promocional cedida Universal Music

P: Y apuestas por una banda solo de chicas.

N: Sí, somos cinco chicas en el escenario tocando. La verdad es que me hace mucha ilusión. Yo quería estar rodeada de mis iguales, por decirlo de alguna manera. Hay muchísimas chicas a las que hay que darle visibilidad. A nivel mainstream no es tan normal, entre comillas, ver a una banda de chicas, ¿sabes? Es más normal ver a señores de cuarenta acompañando a una chavala de 19 años y es un poco raro en realidad. Yo quería ir rodeada de personas que estén en mi misma posición.

Hay muchísimas chicas a las que hay que dar visibilidad



P: ¿Qué le diría la Natalia Lacunza de EP2 a la de Otras Alas, aunque no haya pasado tanto tiempo?

N: No es tanto, pero es mucho, en realidad. Para mí este año es como que han pasado cinco. No le diría nada. Yo siempre he sido muy fiel a lo que he vivido y a lo que he creído en cada momento. He aprendido de todo lo que me ha pasado. Siempre que me preguntan esto, digo que siga creyendo en su instinto, básicamente. Que sea abierta y que sea consciente de que quedan muchas cosas por aprender. La vida es muy larga y que crea en sí misma. Que siga haciendo lo que le salga del chumi.