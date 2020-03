Élite (T3): claves, evolución y futuro sin Danna Paola, Ester Expósito, Miguel Bernardeau...

Élite regresa a Netflix. Este viernes 13 de marzo, en plena crisis del coronavirus, el gigante del streaming estrena la tercera temporada de la serie que en 2019 se posicionó como una de las más vistas de todo el catálogo de la plataforma. Las Encinas vuelven a abrir sus puertas y lo hacen con más sentimiento, más sexo, más amor y una tragedia que marcará el principio del final de la serie, tal y como la conocemos.

"Metes una pastilla efervescente dentro una botella, la agitas y explota. Eso es la tercera temporada de Élite", asegura Danna Paola, la actriz encargada de interpretar a Lu, en una entrevista para LOS40. Omar Ayuso, por su parte, dice que "es la temporada más emocional" y hace especial hincapié en el conflicto de los personajes: "Tiene un peso más maduro en lo que se refiere a lo psicológico. Todos ellos cierran la etapa del instituto, cierran la adolescencia y se ve cómo afrontan su futuro".

Todos coinciden que la tercera temporada es un fin de cliclo, lo que aviva los rumores que dicen que a partir de la cuarta entrega Élite cambiará de reparto. Ahora bien, ¿es el elenco original capaz de imaginar Élite con otros protagonistas? "Me lo puedo imaginar, pero no mola", señala Itzan Escamilla, a lo que Ester Expósito añade: "Puede seguir, pero ya no será Élite, será otra cosa. En la tercera temporada se cierra un ciclo y si la serie continúa irá por otro camino totalmente distinto".

