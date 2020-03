Yo Me Quedo en Casa Festival y Cuarentena Fest: La música se abre paso contra el coronavirus

Las últimas horas están suponiendo un duro golpe para la industria de la música pero la prioridad sanitaria es clara contra el coronavirus. Conciertos aplazados en todo el mundo, festivales como LOS40 Primavera Pop 2020 reubicados en el tiempo, artistas y sellos discográficos que posponen lanzamientos musicales...

Muchos artistas han sido los primeros en dar ejemplo y llamar a sus seguidores a permanecer en casa, a no viajar, a aislarse y pasar dos semanas de cuarentena para superar el virus. Además han recomendado las importantes rutinas higiénicas que todos debemos seguir. Sólo faltaba que brindaran la posibilidad de disfrutar de su música desde casa.

Eso es lo que han hecho un puñado de artistas y sellos tanto comerciales como indepentientes creando el Yo Me Quedo en Casa Festival y Cuarentena Fest, festivales de música en streaming.

Yo Me quedo en Casa Festival

Cartel del festival / Warner Music Spain

Se trata del primer festival musical íntegramente digital que tendrá lugar del 13 al 15 de marzo como complemento a las prescripciones de permanecer en los hogares que están realizando las autoridades sanitarias respecto a la propagación del coronavirus.

Se celebrará a través de Instagram y toda la industria musical nacional se ha volcado con las propuestas de Rozalén, Andrés Suárez, David Otero, Sofia Ellar, Dani Fernández, Marta Soto, Alfred García, Funambulista, Marwan o Carlos Sadness. Más de 40 artistas se vuelcan con este festival ofreciendo su música contra los malos tiempos. Artistas consagrados y emergentes se unen en un proyecto inédito que marcará un antes y después en la industria musical.

Acompañar en estos tiempos convulsos, entretener al público y concienciar de la importancia de mantenerse en casa son los objetivos por los que nace ”Yo me quedo en casa Festival”, que se ha materializado en solo unas horas gracias a artistas y equipos que han querido apoyar la causa y sumarse a un evento que pretende mejorar uno de los fines de semanas más difíciles de los últimos tiempos.

Los propios músicos están sufriendo la crisis global en sus propias carnes, dado que muchos han tenido que cancelar sus conciertos en las próximas fechas, así que han querido aprovechar la situación para, de forma altruista, ofrecer su música como antídoto contra el aburrimiento y el mal rollo.

En palabras de su creador, Franchejo Blázquez, “se me ocurrió la idea al ver un tweet de Georgina hablando sobre un directo que iba a hacer para tocar unos temas, y artistas, managers y discográficas se han volcado para que tengamos un cartel inmejorable. Lo hemos montado en cuestión de horas, en apenas una tarde teníamos todo el calendario cubierto, pero estoy muy emocionado y orgulloso por haberme visto desbordado por la solidaridad y el cariño de toda la industria musical, que una vez más demuestra que está a la altura de las circunstancias”.

Horarios del 14 de marzo del festival / Warner Music Spain

El funcionamiento de Yo me quedo en casa Festival es muy sencillo. Cada artista realizará un directo desde su propio perfil de Instagram a una hora establecida (señalada en el cartel oficial del evento) y tendrá media hora para tocar unos temas y compartir con los usuarios lo que quiera.

Los usuarios irán saltando de perfil en perfil de los artistas para ir conociendo las propuestas que tengan preparadas para el público. Además de las tres jornadas de tarde-noche durante viernes, sábado y domingo, habrá una sesión especial vermut al mediodía del sábado.

Cuarentena Fest

Porque la cascada de cancelaciones no nos va a parar, porque la música no la detiene nadie. Por eso nace #CuarentenaFest un festival de música en streaming en tiempos difíciles. Del 16 al 27 de marzohttps://t.co/skJwN9VIMC pic.twitter.com/faudN6Vcyj — Cuarentena Fest (@CuarentenaFest) March 13, 2020

La música independiente no se queda atrás. Entre el 16 y el 27 de marzo artistas y sellos independientes brindarán su contenido en streaming. Airu, Alien Tango, Ángel Calvo, Ayalga, Bárbara, Betacam, Cabiria, Cariño, Carlota, Casero, Confeti de Odio, Daniel Daniel, Estrella Fugza, Evripidis and his Tragedies, Ganges, Jose Ignacio Martorell, Kids From Mars, lashormigas, Le Nais, Lois, Marcelo Criminal, Malamute, Marcos y Molduras, Megansito el Guapo, Paco Moreno, Pauula, Pixel de Stael, rebe, Santi, Stephen Please, Valdivia... y más por confirmar son algunos de los anunciados.

"En realidad somos gente cómo tú, que no quiere parar aunque todo a nuestro alrededor se desmorone. Somos sellos y artistas que decidimos unirnos para seguir tocando y que la gente pueda disfrutar de la música, porque somos más fuertes que la cuarentena y no nos detendremos tan fácilmente" explican en su página web que admite donaciones a través de PayPal.

Así nace Cuarentena Fest, un festival donde más de una treintena de artistas independientes ofrecerán conciertos desde su espacio de creación: su dormitorio, para las casas de toda España. Conciertos diarios, con un tipo de cercanía diferente, con una filosofía clara: la música no se detiene, ni siquiera en tiempos tan duros como este.

El festival dará comienzo el próximo 16 de marzo y ofrecerá, hasta el 27 de marzo las actuaciones de los grupos participantes. El público podrá conectarse a través de los canales de youtube de los artistas o verlos todos en cuarentenafest.tumblr.com