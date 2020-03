Coronavirus: Así se enfrentan artistas y celebs a esta crisis mundial

El planeta está en crisis. El coronavirus ha puesto en jaque al mundo entero y tiene monopolizado el interés general en estos días en los que todos están unidos buscando la forma de frenar esta pandemia.

Las recomendaciones nos llegan desde muchas vías y en muy diferentes formas, pero todas coinciden en una cosa, es necesario aislarse y no socializar para frenar los contagios. En la era de mayor conexión, toca estar solo. Paradojas de la vida.

Conciertos cancelados, giras aplazadas, dudas sobre lanzamientos… los artistas son conscientes de la crisis que está viviendo el sector y solo les queda unirse al sentir general que está desarrollando un sentido de la solidaridad sin precedentes. Es cuestión de supervivencia.

Cada uno vive estos momentos a su manera, pero hemos sido testigos de que los artistas y celebs han querido dar la cara y compartir con el resto cómo se enfrentan a esta crisis.

David Otero

El que fuera guitarrista de El canto del loco ha tomado la misma decisión que muchos: Aislarse en casa. Está buscando mil maneras creativas de distraer a sus hijos y es consciente de que es lo que toca. Eso sí, no ha cerrado las puertas. Las ha mantenido abiertas a través de las redes sociales.

David Otero ha decidido ir colgando vídeos contando cómo está viviendo esta situación. “Me encanta el hashtag #YoMeQuedoEnCasa, me encanta ver que hay tanta gente alineada para quedarse y hacer que esto pase lo antes posible. Son unos días, si nos ponemos serios y lo hacemos todo, son sólo unos días”, explicaba en su Día 2 del diario personal que ha comenzado en este encierro. Lo suyo es una llamada al sentido común.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Otero (@davidoteromusic) el 12 Mar, 2020 a las 2:16 PDT

Sebastián Yatra

Primero fue China, luego Europa, pero ahora, el coronavirus es una pandemia global que afecta a todos. Sebastián Yatra es otro de los que ha decidido seguir las recomendaciones.

“Cuidémonos mucho todos y tomemos las precauciones necesarias para evitar la propagación del #coronavirus 🙏🏻🙏🏻 Yo gracias a Dios estoy muy bien. Me voy a tomar unos días en casa con familia y amigos para hacer música y descansar 🏞🤍 Bendiciones a todos en este momento 🙏🏻”, escribía en sus redes sociales mientras seguía el tag del coronavirus.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sebastian Yatra (@sebastianyatra) el 12 Mar, 2020 a las 11:45 PDT

Inma Cuesta

La actriz ha llamado a la responsabilidad y conciencia social y lo ha hecho compartiendo una reflexión de la psicóloga F. Pirelli, invitándonos a que la leamos completa: “En una fase social en la que pensar en uno mismo se ha vuelto la norma, este virus nos manda un mensaje claro: la única manera de salir de esta es hacer piña, hacer resurgir en nosotros el sentimiento de ayuda al prójimo, de pertenencia a un colectivo, de ser parte de algo mayor sobre lo que ser responsables y que ello a su vez se responsabilice para con nosotros... Dejemos de buscar culpables o de preguntarnos por qué ha pasado esto, y empecemos a pensar en qué podemos aprender de todos ello. Todos tenemos mucho sobre lo que reflexionar y esforzarnos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Inma Cuesta (@inmakum) el 12 Mar, 2020 a las 6:21 PDT

Georgina

Dicen que en tiempos de crisis la imaginación y la creatividad se agudizan. También la solidaridad. Georgina es una de las que ha hecho campaña por quedarse en casa y ha ofrecido una opción para distraer a los que están aisladas. Decidió ofrecer un mini concierto a través de Instagram.

“Nosotros decidimos quedarnos en casa y ayudar a que no se siga propagando el bicho malo.

Muchas gracias por acompañarme en este concierto improvisado y hacer más llevadera la cuarentena. Lo que está pasando en estos momentos es muy serio, así que tenemos que ser obedientes y no salir de casa, a menos que sea estrictamente necesario. #yomequedoencasa 💕🎶”, compartía al terminar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de GEORGINA (@georginamusica) el 12 Mar, 2020 a las 2:04 PDT

Malú

Estamos en momentos de solidaridad en los que cada uno aporta su granito de arena. Pero si hay unos profesionales que están siendo vitales en estos momentos, son los sanitarios y Malú ha querido acordarse de ellos: “Acabo de ver este dibujo, no sé de quién es, pero me ha encantado y he sentido la necesidad de publicarlo para dar las gracias a todos los profesionales sanitarios q están al pie de cañón en todas las situaciones... sobre todo en estos días difíciles. De corazón... muchas gracias 💖”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Malú (@_maluoficial_) el 12 Mar, 2020 a las 9:29 PDT

Laura Escanes

“Estoy segura de que pronto podremos ir a tomar el sol, tomarnos algo en una terraza y ver jugar a los niños en los parques. Pero ahora no es el momento. Responsabilidad. Las recomendaciones oficiales son claras y todos podemos hacer algo, aunque sea un gesto pequeño”, empezaba la llamada de Laura Escanes a la responsabilidad.

“Si podemos teletrabajar, hagámoslo. Si podemos tener una reunión por videollamada, hagámoslo. Si podemos aplazar la cena de reencuentro con los amigos, hagámoslo. Si podemos quedarnos en casa viendo una peli, mejor. El cine puede esperar. No son vacaciones. Si puedes evitar viajar, no viajes. No serán semanas fáciles. La organización de cada familia tampoco lo será, pero tenemos que ser responsables y mantener la calma. Debemos escuchar y hacer caso a las recomendaciones oficiales. #YoMeQuedoEnCasa”, terminaba diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Escanes (@lauraescanes) el 12 Mar, 2020 a las 9:35 PDT

Nicky Jam

“Algunos consejos para prevenir 🙏”. Son las palabras que ha compartido el reguetonero junto a una de las millones de ilustraciones que circulan por todo el mundo con recomendaciones a seguir. Nadie puede decir que le falta información.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NICKY JAM (@nickyjampr) el 12 Mar, 2020 a las 2:51 PDT

Dulceida

Las influencers saben la responsabilidad que tienen por la capacidad de llegar a tanta gente. Ellas son las primeras que están apoyando el mensaje que se lanza desde las autoridades.

“¡Hola preciosos! Estamos ante una emergencia global y solo nosotros lo podemos parar. Ya van más de 2.968 contagiados en España y 84 fallecidos (datos dados por el Ministerio de Sanidad). Estamos en contacto con ellos y con la Consejería de Turismo de la Comunidad de Madrid para desde aquí poder ayudar en lo que haga falta. Quiero transmitir tranquilidad, pero que no se tome a broma, todo depende de nosotros. En la medida de lo posible, quedaros en casa, limitad la vida social, los que podáis teletrabajar, hacedlo. Evitad sitios con mucha gente y no viajar si no es totalmente necesario. Solo así el virus se para, está en nuestras manos 🙌🏻”, escribía Dulceida siguiendo instrucciones.

Y para los que anden faltas de ideas para hacer más llevadero el período de aislamiento, ha compartido unas cuantas ideas: “En casa también se pueden hacer planazos. Ve las series que tienes pendientes, los estrenos de películas, lee, consume YouTube para entretenerte, canta, baila, disfruta de tu pareja, amigos, familia... Ordena el armario, el maquillaje... Si eres creador aprovecha, tienes tiempo para hacer mucho contenido y así inspirar y entretener a los que nos siguen”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aida Domenech (@dulceida) el 12 Mar, 2020 a las 7:41 PDT

Lady Gaga

“La amabilidad es siempre la respuesta”. Con estas palabras Lady Gaga dejaba clara su postura ante la situación de crisis que estamos viviendo.

“Ahora es tan importante como siempre ser amable. Para aquellos que están enfermos, o aquellos que no lo están y tienen miedo. Estamos en esto juntos. Te amo mundo”, escribía la cantante animando a la unidad en tiempos difíciles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lady Gaga (@ladygaga) el 12 Mar, 2020 a las 9:47 PDT

Miguel Bosé

Lo de #QuedateEnCasa se ha convertido ya en un reto al que, poco a poco, la gente se va apuntando. Miguel Bosé ha querido compartir un vídeo en el que podemos ver a profesionales sanitarios animándonos a sumarnos.

“Haz caso. Mira Italia. Es un problema de todos. Por favor haz caso y #QuedateEnCasa”, escribía el cantante en redes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Bosé Oficial (@miguelbose) el 12 Mar, 2020 a las 12:09 PDT

Melanie Olivares

Que levante la mano el que ha escuchado hablar de África en esta crisis… Melanie Olivares lo ha hecho reproduciendo unas palabras de David Trueba que nos invitan a una reflexión que no deberíamos pasar por alto.

“Imaginen que el contagio del coronavirus se extiende por Europa de manera incontrolada mientras que en el continente africano, por las condiciones climáticas, no tiene incidencia. Aterradas, las familias europeas escaparían de la enfermedad de manera histérica, camino de la frontera africana. Tratarían de cruzar el mar por el Estrecho, se lanzarían en embarcaciones precarias desde las islas griegas y la costa turca. Perseguidos por la sombra de una nueva peste mortal tratarían de ponerse a salvo, urgidos por la necesidad. Pero al llegar a la costa africana, las mismas vallas que ellos levantaron, los mismos controles violentos y las fronteras más inexpugnables invertirían el poder de freno. Las fuerzas del orden norteafricanas dispararían contra los occidentales sin piedad, les gritarían: vete a tu casa, déjanos en paz, no queremos tu enfermedad, tu miseria, tu necesidad. Si los guionistas quisieran extremar la crueldad, permitirían que algunos europeos, guiados por las mafias extorsionadoras, alcanzaran destinos africanos, y allí los encerrarían en cuarentenas inhóspitas, donde serían despojados de sus pertenencias, de sus afectos, de su dignidad”, compartía la actriz en redes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @melaniolivares el 12 Mar, 2020 a las 12:49 PDT

María Castro

Esta semana, padres e hijos van a estar más unidos que nunca, es lo que tiene un encierro de estas magnitudes. María Castro es una de las que ya está aislada en casa con los suyos.

“Comienza nuestro “encierro”!! Quién se iba a imaginar esta medidas, hace un mes!!! Por momentos me siento inmersa en una peli... pero de ciencia ficción y de las güenas... Espero q todo tenga un final feliz y que se solucione pronto. Y que esté #coronavirus no se “lleve”, ni contagie, a mucha más gente. Y a los que tenéis que “conciliar”, ahora más que nunca, os deseo lo mejor!!!#suertequeyopuedo #suertequetenemosabuelos

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria Castro (@maria_castro_jato) el 11 Mar, 2020 a las 3:11 PDT

#suertequeppraquiaunnotenemostosY vosotros... cómo lo haréis???”, preguntaba desde redes.