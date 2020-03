La canción inacabada de Amaia Montero

Hay fechas de los primeros meses del calendario que Amaia Montero tiene grabado a fuego. Comenzó aquel 20 de enero de madrugada "saliendo del tren", un evento que miles de sus seguidores en Twitter compartieron con ella.

Apenas un mes después, el recuerdo de la solista donostiarra se torna de dulce a agrio ya que un 19 de febrero tuvo que sufrir la pérdida de su padre. Las redes sociales también acompañaron a la intérprete en tan angustiosos momentos.

Por fortuna marzo le tenía reservado a la cantante un hecho inolvidable que cambió su vida: el nacimiento de su sobrina. Un hecho que en este 2020 ha compartido con todos sus seguidores haciéndonos partícipes de una emotiva deuda musical.

"'Hello little Kong welcome to my life'... Éste es titulo de una canción que empecé a escribirte y que aún no he acabado porque sinceramente verte crecer es una de las bendiciones que me ha regalado esta vida. Tienes el poder de desarmarme porque nunca me fallas, y me sacas la mejor sonrisa cuando no hay ningún motivo, el que no pone excusas, el que me da la vuelta . Así que son ocho años que te debo de felicidad y tu canción . Me has cambiado tanto... tú ni siquiera te das cuenta. Feliz cúmplelos mi cachorro. #noah #amordetia #tequieroconelalma " escribía Amaia Montero en su perfil oficial de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amaia montero (@amaiamonterooficial) el 12 Mar, 2020 a las 2:12 PDT

En apenas unas horas, la publicación acumula ya más de 7.000 interacciones y es que no son pocos los seguidores de la cantante donostiarra que están deseosos de que publique una nueva canción, aunque teniendo la destinataria que tiene, probablemente su estreno será mucho más íntimo de lo que nos imaginamos.

No hay demasiadas noticias sobre el que será el quinto álbum de estudio de Amaia Montero en solitario. Han pasado ya dos años desde la publicación de Nacidos para creer y de momento la intérprete no ha dejado ninguna pista, más allá de esta canción para su sobrina, de que tenga un nuevo proyecto musical en mente.