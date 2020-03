Así suena ‘Heartbreak Weather’ de Niall Horan

Niall Horan acaba de publicar su segundo álbum, Heartbreak Weather. Un disco muy esperado por los seguidores del artista y por la prensa especializada, dado que fue nombrado uno de los trabajos más esperados del 2020 por Rolling Stone.

Heartbreak Weather llega de la mano de Capital Records, incluye canciones un total de catorce canciones escritas desde el corazón como la homónima Heartbreak Weather o Nice to meet ya, algunos de los cortes que ya conocíamos, así como su nuevo single, No Judgement.

Por muchas razones, Horan no es inmune a los altibajos del amor. Lo que es diferente en Horan es que cuando escribe un álbum sobre una ruptura, no lo exagera. El resultado es Heartbreak Weather, un torbellino de pop moderno y ritmo nostálgico, rock potente, revelaciones silenciosas y coros poderosos.

En palabras del propio artista: “Heartbreak Weather’ es casi un álbum conceptual”, explica Horan. “Quería escribir estas canciones desde el comienzo de una relación hasta el final, y desde diferentes puntos de vista, en lugar de que cada canción sea triste y solo sobre mí. Porque cuando pasas por una ruptura, no todo el tiempo es triste”.

Sobre el concepto del disco, ha escrito Horan este post en Instagram: En octubre de 2018 escribí la primera canción para este disco. Tanto tú como yo hemos estado esperando este día durante mucho tiempo. Me divertí mucho y pasé muchos momentos difíciles escribiendo este álbum y estoy muy orgulloso del disco. AHORA ES TUYO. Baila, ríe, llora, escucha la letra, haz lo que sea que te haga sentir. ⁣ ⁣Gracias por vuestra paciencia y apoyo, como siempre. Realmente espero que lo améis tanto como a mí x⁣ ⁣ PD. Escuchad desde la primera canción hasta el final para sentir la historia".

El artista ha grabado este disco entre Los Angeles, Londres y Bahamas junto a productores y compositores como Teddy Geiger, Julian Bunetta, Tobias Jesso Jr., Greg Kurstin o Mozella, entre otros.

Horan no quiso perder la oportunidad de actuar el pasado mes de diciembre en Saturday Night Live y acaba de pasar también por The Late Late Show with James Corden. Mira los momentos más destacados de su paso por el programa: incluyendo su confesión de miedo a las palomas o las actuaciones de Nice To Meet Ya, Put A Little Love On Me, No Judgement, Black and White y Carpool Karaoke.

Durante su aparición en The Late Late Show con James Corden, Horan anunció su gira de verano por Norteamérica. Asimismo ha comunicado su gira europea: Nice to meet ya Tour 2020, que recalará en el Sant Jordi Club de Barcelona el 14 de noviembre