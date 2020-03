Lady Gaga: Así ha cambiado de su primer a su último vídeo

La carrera musical de Lady Gaga ha sufrido algunos altibajos pero nadie es capaz de negar que la neoyorquina es una artista capaz de reinventarse a sí misma. Cuando parecía que su último trabajo de estudio había tenido malas críticas y malas cifras de ventas, la Germanotta demostró que era una artista con diferentes talentos incluyendo la gran pantalla mezclándola con su gran pasión: la música.

La liberación de conseguir un Oscar y de demostar que aún era capaz de ponerse el mundo a sus pies ha devuelto a la cantante la confianza para lanzar un nuevo álbum de estudio, Chromatica, que llegará el próximo 10 de abril y del que ya hemos podido disfrutar del primer single: Stupid love.

Nada de esto hubiera sido posible sin la perseverancia de una joven que quería triunfar en la música por encima de todo y que no paró hasta que lo consiguió en el año 2008 con The Fame. Así ha cambiado Lady Gaga de su primer a su último vídeo.

Just dance

Un 8 de abril de 2008 el mundo comenzó a conocer a Lady Gaga, una absoluta desconocida que presentaba un primer sencillo con un sonido electropop que inmediatamente llamó a todos a compararla con Madonna.

Escrito por la propia cantante, Just Dance incluye la colaboración de Colby O'Donis y de Akon. La producción de RedOne marcaría uno de los win-win del género de la música que se repetiría en las siguientes canciones de Gaga.

Pelucas, looks estrafalarios y un sincero guiño a dos grandes figuras de la música se dieron en el debut de Lady Gaga: en el nombre por la canción de similar título de Queen y en el videoclip por ese rayo azul que nos recordaba al rojo de David Bowie.

Muchos no confiaban en ella, pero en poco más de de un año, Gaga consiguió hacer de su Just Dance un número 1 mundial (el 17 de enero de 2009, el tema ya era número 1 en Billboard). En mayo de 2009, poco más de un año después de su estreno llegaría al número 1 de LOS40.

"Es increíble la forma en la que la canción se ha convertido en un super éxito mundial. ¡Solo me costó 10 minutos escribirla!", contó la artista neyorkina a Heat. "Creo que se debe a que es un disco muy alegre. Puede que ahora se aprecie más, cuando hay montones de personas que atraviesan momentos difíciles, que han perdido sus trabajos y sus casas".

Un himno pop que se convirtió en una oda a la diversión y que reivindicaba la figura de Lady Gaga: "El pop estaba considerado como algo prefabricado, de plástico. Pero no es así. Es divertido y genial".

Stupid love

Muchos han sido los y las artistas que en más de una década dejaron su huella y desaparecieron. Pero lo difícil del éxito no es sólo conseguirlo sino mantenerse. Para seguir en lo más alto, Lady Gaga nos ofrece en Stupid love un retorno a la esencia de sus inicios, con un sonido con toques disco, bailable y, como no podía ser de otra forma, un videoclip que roza la psicodelia. ¿Similitudes con Just Dance? Si las buscas puedes encontrar todas las que quieras.

El director australiano Daniel Askill, el cinematógrafo Sebastian Wintero y el editor Lorin Askill están detrás del rodaje de un videoclip en el que la protagonista de este artículo lidera a una tribu postapocalíptica cuya expresión máxima se produce a través del baile.

Visual y sonoramente, este Stupid love tiene muchísimo más que ver con The Fame o con Artpop que con Joanne, la versión más intimista de Gaga.

Los años parecen no haber pasado por ella y probablemente en ello tenga mucho que ver el estado de felicidad en el que se encuentra pese a los problemas médicos que sigue afrontando en los últimos años. El color, el pop electrónico, el baile, los looks imposibles, gafas y pelucas... La Lady Gaga de sus orígenes ha vuelto.

Si alguien nos dice que han pasado 12 años entre un videoclip y otro no nos lo creeríamos...