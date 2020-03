Miriam Rodríguez - No Sé Quién Soy [2020]

"Hoy, no sé muy bien porque aparece tu nombre escrito en la pared". Miriam Rodríguez nos ha acariciado el alma con su última canción. La cantante ha comenzado el viernes regalándonos No sé quien soy, el segundo sencillo de La dirección de tu suerte.

Una canción que podría tener muchas interpretaciones y que Miriam ha querido plasmar de una de las maneras más sencillas, especiales y emotivas. En el videoclip, un niño camina por una casa encontrando notas que le recuerdan lo que tiene que hacer. Según avanza la historia, ese niño se da cuenta de que es una persona mayor, con alzheimer, viviendo en un centro junto a su hija, a la que comienza a reconocer y se lo demuestra escribiendo su nombre en un post-it.

"Voy perdiendo parte de mi ser, no puedo ya reconocer quien forma parte del ayer. ¿Por qué preguntas? No sé responder. Me miro en fotos otra vez, y ya no sé quién soy".

Miriam Rodríguez ha creado con este segundo disco su trabajo más personal, más representativo y con el que ha querido abrirse en cuerpo y alma con todos los que la apoyan desde el minuto cero. Grabado y compuesto entre España y Londres, la cantante publica el próximo 3 de abril La dirección de tu suerte, y después de escuchar Desperté y No sé quién soy, no nos cabe duda de que ha creado una maravilla.