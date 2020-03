La influencer Madame de Rosa deja las redes sociales para volver a ser enfermera

En estos días de incertidumbre y de preocupación en nuestro país por el coronavirus, son muchas las iniciativas que están tomando los famosos para ayudar. Y así lo ha hecho también la influencer Madame de Rosa.

Hoy mismo ha publicado un vídeo en Instagram en el que informaba a sus seguidores de que había tomado la decisión de volver a ser enfermera (trabajo que apartó para dedicarse a las redes sociales):

"En esta cuarentena no voy a poder subir contenido de moda porque este lunes vuelvo a trabajar de enfermera. He tomado esta decisión esta semana cuando vi que la cosa empezaba a ponerse difícil", explica.

Voy a trabajar con gente infectada de coronavirus

Además, también señala dónde va a estar realizando su labor: "Recibí un mensaje de una compañera mía enfermera que decía que necesitaban más personal sanitario urgentemente y mandé mi curriculum al hospital de La Paz y a los pocos minutos me llamaron. Voy a trabajar en una planta habilitada con toda la gente infectada de coronavirus".

No puedo aplaudir mas la decisión de Madame de Rosa de volver a trabajar como enfermera durante la crisis 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/HCVuA0z5W6 — Wombat 🧜🏻‍♀️ (@SrrWombat) March 14, 2020

Se sincera con sus seguidores: "Me ha costado tomar la decidión porque al principio me daba miedo por mi famlia, por exponerles. Si me voy a meter en la boca del lobo voy a exponer a mi familia, pero pensé que si todos pensábamos igual no habría nadie trabajando en los hospitales. Así que me sentí en la obligación moral de hacerlo".

Me sentí en la obligación moral de hacerlo

Y finaliza asegurando que venció al miedo y que lo va a hacer por un objetivo claro: "Si hay un adjetivo que me describa es la valentía así que quiero ayudar a mis compañeros, a vosotros".