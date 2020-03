Quim Gutiérrez se mosquea en redes: “El que quiera emitir juicio que estudie derecho”

Ya sabemos que en redes, cualquier tema que tenga que ver con la fauna y flora es susceptible de críticas porque hay desarrollada una sensibilidad muy extrema en torno a estos temas. Y por eso, en cuanto hay una mínima sospecha de mal uso de los recursos, saltan las críticas.

Eso le ha ocurrido a Quim Gutiérrez y una fotografía que ha compartido de varios corales. El actor está rodando Amor de madre, la serie que protagonizará junto a Carmen Machi para Netflix. Está en un entorno paradisíaco y cerca del mar.

“Ordenar tesoros. Ranger trésors. (Estoy en un entorno en el que hay coral, sé que es ilegal y no tengo ninguna intención de llevármelo de vuelta a casa por espectacular que me parece. Me explico después de varios mensajes dando lecciones de civismo. Si alguien a quien sigo y no conozco publica algo que no me gusta dejo de seguirle, me avergonzaría muchísimo juzgar a partir de una imagen, sin conocer la historia completa y por lo tanto con un alto porcentaje de error en mi juicio. Insisto: el que quiera emitir juicio que estudie derecho, nos hemos acostumbrado a dar crítica cuando nadie nos la pide, creo que no debe ir por ahí la interacción que las redes permiten y al menos en mi cuenta soy tajante con ello. Gracias a los que pacientemente han llegado al final da explicación y a los que silenciosamente dejan de seguirme un día cuando ya no les gusta lo que ven 😉.)”, escribía en redes dejando patente su desagrado con las críticas que ha recibido.

Y no es que el actor no acepte las críticas, lo que le molestas son las formas. De ahí que, a los que le han comentado la foto con educación, han recibido respuesta. “Quim deja en el mar lo que es del mar... si todos los que vamos hiciéramos lo mismo las playas, barreras de Coral y todo el ecosistema sufriría mucho!! Como buzo y tú persona relevante no des estos ejemplos por favor 🙏 un abrazo!!”, le arengaba un seguidor.

“Gracias por tu educado comentario, el coral que muestro y admiro está ordenado en una toalla a escasos metros de la orilla a la que va a volver. Sin duda hay que defender los ecosistemas, sigamos actuando para que así sea”, respondía el actor que no ha dudado en dar explicaciones.

Y no, no todo han sido críticas que, ha habido compañeros de profesión que le han dado su apoyo. Paula Echevarría le mandaba un "🙌bravo🙌".