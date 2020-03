Los 12 mejores documentales musicales que puedes ver en casa

Es hora de quedarnos en casa. Existen un montón de cosas para ocupar el tiempo, libros que leer, películas que ver o música que descubrir y escuchar. Para hacer la espera más llevadera, hemos seleccionado los mejores documentales musicales. Muchos de ellos nos ayudarán a conocer mejor a los artistas que suenan en nuestra emisora a diario. Otros plantean historias interesantísimas que nunca pensaríamos que han ocurrido en realidad. Esta es la selección del equipo de LOS40 Classic:

What Happened? Miss Simone (Puedes verlo en Netflix aquí)

"Un recorrido a la vida de Nina Simone y su empeño en la lucha de los derechos raciales. Se llevó el Oscar al mejor documental y merece la pena conocer la historia detrás de una de las mejores cantantes de soul y pianistas de la historia." (Javier Penedo)

Nina Simone - 'What Happened, Miss Simone?'

George Harrison, Living in The Material World (Puedes verlo en Filmin aquí)

"La vida y obra del Beatle más espiritual que jamás entró en la rivalidad Lennon-McCartney aunque tenía talento de sobras para componer obras maestras del pop como "Here Comes The sun". Con quien sí pudo rivalizar, pero por amor, fue con Eric Clapton quien aportó su guitarra a la canción de The Beatles While My Guitar Gently Weeps compuesta por Harrison. Este documental classic de más de 3 horas dirigido por Martin Scorsese nos da la posibilidad de entender al músico que, en ocasiones, se sintió más fascinado por la espiritualidad, la meditación y sus viajes a la India que por la vida de estrella del pop. Y cómo llegó a entender que la música, el sonido y la vibración tienen más poder de transformar que cualquier religión." (Bruno Sokolowicz)

'George Harrison Living In The Material World' (2011) Trailer

Legends of the Canyon (Puedes comprarla aquí)



"Un documental delicioso que cuenta los orígenes del rock de la costa oeste americana. Un viaje mágico en el tiempo hasta el Laurel Canyon, un barrio en el que reinó la paz, el amor y la buena música, que te va a contagiar muy buenas vibraciones en estos días de "encierro". En la famosa colina de Los Ángeles convivieron artistas como los Eagles, los Byrds, America, Crosby, Stills, Nash & Young o Joni Mitchell, a finales de los 60." (Mónica Ordóñez)

'Echo in the Canyon' | Official Trailer

Soundbreaking (Puedes verlo en AMC aquí)

"Esta serie, explora cómo la historia de la grabación y la tecnología empujó la música a un territorio desconocido. En asociación con el legendario productor de los Beatles, Sir George Martin, la serie de ocho partes rastrea la historia de la música desde los primeros amplificadores de válvulas hasta los estudios modernos de computadoras portátiles y cómo cada nuevo avance alteró la forma en que hacemos y escuchamos música." (Jorge Sánchez)

'Soundbreaking' - Tráiler oficial

Searching for Sugar Man (Puedes verlo en Filmin aquí)



Es una película documental emocionante que nos demuestra que nunca hay que perder la esperanza. Su protagonista es 'Sixto Rodríguez' un artista con un gran talento que merece ser descubierto. (Conxa Tauste)

'Searching for Sugar Man' - Tráiler oficial

The Dirt (Puedes verlo en Netflix aquí)

"Aquí está mi biopic preferido. Está basado en la biografía de Mötley Crüe. La banda de rock más cojonuda de todos los tiempos. Pillad birra, unas palomitas y no os perdáis la escena con Ozzy en la piscina. Sudaréis Rock y os saldrá la birra por la tocha." (Guillem Caballé)

'The Dirt' - Trailer

Ray (Puedes verla en Youtube aquí)



"Biopic de Ray Charles con Jamie Foxx: la historia, el guión, la interpretación... todo imprescindible para conocer al artista y a la persona." (Juan Pablo Jiménez)

'Ray' - Tráiler

What's Love Got to Do with It (Puedes comprarla aquí)



"Desde su niñez siendo Anna Mae Bullock al estrellato en la industria musical como Tina, junto al que sería su mentor musical Ike Turner y a su vez, su verdugo y tirano. Las luces profesionales y las sombras personales de una de las artistas que ya es historia de la música. El éxito personal como profesional le llegará con el tema que da título a la cinta, que significa la liberación de la dictadura matrimonial e infierno personal que supuso su matrimonio con Ike Turner. Vale muchísimo la pena." (Andrea Sánchez)

'What's Love Got to do with it' (1993) - Trailer

Anthology de los fab four (Puedes conseguir la serie aquí)



"Los Beatles en estado puro. De principio a fin, una obra mestra para comprender quién fueron y porqué fueron los más grandes: transgresores, novedosos, irreverentes y enormes músicos." (Arnau Gascón).

'The Beatles Anthology' - Trailer

Kurt Cobain: Montage of Heck (Puedes verlo aquí)

"El documental biográfico de toda una voz de una generación, alejado de ese halo legendario con el que muchos le conocimos. El filme es una íntima reunión de más de dos horas con alguien que, siendo una estrella mundial, prácticamente nunca conocimos". (Dani Garrán)

'Kurt Cobain Montage of Heck' - Trailer

The Homecoming: una película de Beyoncé (Puedes verla en Netflix aquí)

"Si eres mujer sabes quién es Beyoncé, si no, con este documental, entenderás la importancia de llamarse Beyoncé". (Mon Tapias)

'Homecoming: Una película de Beyoncé' | Tráiler oficial

U2: The Joshua Tree, de la serie Classic Albums (Puedes verla aquí)

"Se trata de un documental sobre el impacto y la importancia del disco THE JOSHUA TREE en la carrera del grupo liderado por Bono. El documental habla del proceso de producción y grabación del álbum hablando con los participantes en el proceso y los propios miembros del grupo U2 mediante entrevistas. Este documental, además de por su contenido, para mí es importante porque formó parte de un trabajo de análisis de lenguaje audiovisual durante los años de aprendizaje de elaboración de formatos televisivos durante mi etapa en la facultad de Periodismo. Además, tuve oportunidad de verlo en la televisión autonómica de Cataluña, dentro del programa musical Sputnik e iba introducido por su presentador, y ahora, compañero de LOS40 Classic, Bruno Sokolowikz." (Edu Naranjo)

U2 - 'The Joshua Tree'