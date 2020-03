Love Regenerator 3, lo nuevo de Calvin Harris

El más reciente proyecto musical de Calvin Harris continúa imparable. Tras lanzar dos EPs bajo el nombre de Love regenerator, el músico escocés acaba de cerrar la trilogía con Love regenerator 3, un nuevo EP que contiene dos canciones inéditas además de varios 'edits' de las mismas.

Give me strength y Peace love happiness son las dos canciones completamente inéditas que el DJ acaba de lanzar al mercado. La primera de ellas es un tema de inspiración house con toques gospel y la segunda es un hit dance que lleva el sello de este nuevo Calvin Harris cuya música está orientada al universo club.

El dj y productor comenzó esta nueva aventura musical el mes de enero con Hypnagogic (I can't wait) y CP-1 y desde entonces ha ido lanzando un EP cada mes por lo que no habría que descartar que el próximo abril tuviéramos tetralogía. En San Valentín nos sorprendión con Love Regenerator 2 y las canciones The Power of Love II y Regenerate love.

"Quería redescubrir la forma en que empecé a producir música hace 22 años, antes de pensar en cómo podría ser percibida por fuerzas externas. Sólo pura diversión y experimentación con lo que me sonaba bien. Los discos están inspirados en el rave temprano, los breaks, el techno y el house, la música con la que estaba obsesionado al crecer. De hecho, he hecho todo lo posible para que suenen como si hubieran salido de una cápsula del tiempo de 1991. Cada sintetizador y sonido utilizado es de ese período de tiempo" explicaba Calvin Harris al comenzar esta andadura.

Durante una de las entrevistas en las que presentó este proyecto aseguró que "ahora estoy solo en el negocio, y lo he estado durante los últimos cuatro años, solo en el negocio de hacer música que me haga sentir bien con la esperanza de que otras personas se sientan también bien, aunque solo sea un poco y mejore su día".

Una especie de máquina del tiempo en el que los sonidos techno, house, acid, rave y breakbeat se dan la mano para revisitar las influencias de Harris hace dos décadas. Más alejado de las listas de éxito y más cerca de su infancia musical.