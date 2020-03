Ariana Grande podría estar en el misterioso nuevo álbum de Donald Glover

Sí, estamos viviendo un estado inédito hasta ahora. El mundo está aislado para prevenir una pandemia global y las cosas ya no son como las conocíamos antes del coronavirus. Por lo menos en algunos aspectos.

Estos tiempos de crisis nos están trayendo muchas novedades y, todo hay que decirlo, no en todos los casos negativas. Si hablamos de música, estamos viendo cómo las redes sociales se han convertido en un hervidero de creatividad y solidaridad que está haciendo que los artistas se vuelquen para hacernos el encierro más llevadero.

Festivales online, televisiones de cuarentena, conciertos improvisados, e incluso, lanzamientos inesperados de álbumes. El manager del actor Donald Glover, publicaba este domingo un tuit que nos redirigía a una web llamada Donald Glover presents.

Una vez allí nos encontrábamos con un álbum de doce temas sin ningún tipo de información, ni siquiera el título de los temas. Eso sí, reconocíamos alguno de los temas que había publicado en los últimos tiempos Childish Gambino, el alter ego musical del actor. Eran reconocibles Feels like summer o Warlords y Algorhytm, estas dos últimas, dos sesiones de jams que tocó hace algunos meses.

Se trataría del primer álbum del cantante tras el que lanzó en 2016 y el primero tras el gran éxito de This is America, esa denuncia del trato policial a las minorías étnicas que tanto revuelo montó en 2018. Y claro, no ha pasado desapercibido y hay muchos que lo han celebrado.

El caso es que los que medio especializados aseguran que en ese álbum se incluyen 12 temas, algunos reconocibles, otros, totalmente inéditos. Según medios como Variety contendría colaboraciones tan top como las de Ariana Grande, SZA y 21 Savage. Incluso parece que se oye cantando al hijo del actor y músico.

Sólo se ha podido escuchar en bucle en esta página web durante doce horas, aunque ya no es posible. Y, de momento, no conocemos más de este inesperado álbum que no está disponible ni siquiera en stream. ¿Habrá sido un regalo para sobrellevar el encierro? ¿Será el álbum que Donald Glover tiene preparado para lanzar este 2020?