Sebastián Yatra y Shawn Mendes, Bisbal y Luis Miguel o Angy y Harry Styles… las versiones se multiplican

Nunca antes habíamos vivido una crisis mundial como la que estamos atravesando con el confinamiento en nuestras casas para intentar parar un virus que está haciendo estragos en la ciudadanía. Y no, no es el argumento de una peli de ciencia ficción sino la realidad que nos ha tocado.

Menos mal que esto ha ocurrido en la era de las redes sociales que nos permiten estar en casa sin que eso signifique que estemos aislados del mundo. Más bien todo lo contrario, estamos más conectados que nunca y eso debemos agradecérselo a las distintas plataformas que nos permiten llegar a todos lados.

Se multiplican las iniciativas y la música cobra un especial protagonismo. Vale, no podemos ir a conciertos, o por lo menos como estábamos acostumbrados hasta ahora porque el espectáculo que se marcaron Alejandro Sanz y Juanes este finde no es poca cosa. Festivales online, discos que se lanzan sólo por unas horas…las propuestas son de todo tipo.

Muchos artistas se han quedado en casa y desde allí nos animan a que todos optemos por demostrar la misma responsabilidad y no movernos. Y en ese encierro muchos han optado por compartir música, y no siempre la suya.

Las versiones están llenando las redes y si a Alejandro Sanz y Juanes les escuchábamos cantar por Sabina o Juan Luis Guerra, vamos a detenernos en otros dos artistas que también han escogido canciones que no esperábamos escucharles cantar.

Sebastián Yatra, a voz y guitarra

Sebastián Yatra es uno de los que lleva varios días confinado y ha encontrado en la guitarra su vía de escape. Le hemos visto improvisar temas suyos, pero también probar con otros como Never be alone de Shawn Mendes. Y claro sus fans, enloquecen.

Angy, a voz y piano

“Que bonita eres cariño..💕💕💕🙌🙌🙌”, estas son palabras que le dedicaba Melanie Olivares a Angy. Ella es otra de las que ha optado por las versiones, en su caso, ha elegido un tema de un artista por el que siente especial debilidad como ha compartido en más de una ocasión: Harry Styles. Ha escogido su tema Sign of the times para marcarse una interpretación a voz y piano de esas que emocionan.

Bisbal canta en el baño

Y como no hay dos sin tres, vamos a terminar con la versión que se ha marcado David Bisbal. Él es otro de los que se queda en casa y, es de los que se pone a cantar allí donde le pille, y si es en el baño, pues no hay problema.

“Hoy después de entrenar en casa un poco el cardio, me he puesto a recordar algunas de las canciones que cantaba con la orquesta expresiones, siempre es buen momento para cantar las canciones de otros compañeros... qué próxima canción os gustaría que compartiera?”, escribía en redes. De momento, se ha lanzado a probar con Fría como el viento de Luis Miguel.

Seguro que en estos días, las versiones se irán multiplicando. Sin duda, un momento importante para la música.