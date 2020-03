Para todas las situaciones hay una banda sonora perfecta, también para esos dias en los que no quieres o no puedes salir de casa. Canciones para disfrutar de la intimidad de tu hogar o de un merecido descanso. Durante años, el hecho de recluirse ha sido fuente de inspiración para cantantes, compositores y grupos de todos los géneros, que han escrito canciones para invitarnos a disfrutar de los pequeños placeres de estar en casa.

Seleccionamos para tí una playlist de lo más introspectiva, con canciones para estar en casa y, si puedes, desconectar de todo lo demás.

OLÉ OLÉ - Bailando sin salir de casa (1986). Marta Sánchez reinó en los ochenta con canciones como esta, un himno para muchos jóvenes a quienes aún no se les permitía salir de casa, pero sí bailar dándolo todo en su habitación.

ONE DIRECTION - Home. La extinta banda británica quería convertir en un hogar la relación de amor perfecta, por eso le cantaban a esa chica aquello de "nunca sentirás que estás sola / Haré que esto parezca un hogar".

AITANA y LOLA ÍNDIGO - Me quedo. Aunque en un contexto diferente al de un hogar, Aitana y Lola índigo cantaban a esa típica persona que te está haciendo la vida imposible y l que ellas se quedaban a defender lo que es suyo.

MICHAEL BUBLÉ - Home. El artista canadiense compartía con el mundo esta canción en 2005. La letra versa sobre la dura sensación de echar de menos su casa y a la mujer que ama. Llámalo melancolía o nostalgia.

SAM SMITH - Stay with me. Ya lo canta Sam Smith en uno de sus más increíbles éxitos: quédate con él. El tema, que obtuvo el Grammy a Mejor Canción, es una de las baladas más emotivas y conmovedoras del artista británico y estaba incluida en su disco In the Lonely Hour. Toda una lección de introspección.

JENNIFER LOPEZ - Feel the light, de la banda sonora de la película Home. La cantante del Bronx canta a la luz y a la esperanza en esta canción: Siente la luz / brillando en la oscuridad de la noche / recuerda lo que olvidamos / Se que es un largo pesar / pero lo estamos trayendo todo de nuevo.

BTS - Home. La banda surcoreana BTS, cantó a ese mágico y reconfortante refugio que es nuestra casa y cómo el amor puede constituir también un hogar en sí mismo.

THE CARS - Drive. Viajamos hasta 1984 para reencontrarnos con este Drive, uno de los mayores éxitos de la banda de Bostn. ¿Quién te va a llevar a casa esta noche? se preguntaba su cantante, Ric Ocasek.

RIHANNA - Stay. Junto a Mikky Ekko, Rihanna le dio al mundo justo lo que necesitaba: pararse y entonar una balada súper emocional que conquistó los corazones y los charts de medio planeta.

DAVID GUETTA feat. RAYE - Stay (Don't go away). No te vayas a ninguna parte y quédate. Ya lo canta Raye en este tema capitaneado por el dj y productor francés David Getta.

MICHAEL KIWANUKA - Home Again. El músico británico titulaba así su primer disco y una de las canciones más sencillas y poderosas de su álbum de debut. Escúchala para conectar con él y con el hecho de estar en casa.

PASTORA SOLER - Quédate conmigo. Una de las grandes voces de nuestro país también invitaba a su interlocutor a permanecer junto a ella y qué mejor que esta canción tan cálida para disfrutar de nuestra casa.

PINK - Walk Me Home. Marzo de 2019. Pink lanzaba este tema, uno de los más exitosos de su carrera, para cantar con esa épica marca de la casa, que le acompañaran a casa en la oscuridad de la noche.

ZEDD Y ALESSIA CARA - Stay. En este temazo, el dj y productor ruso alemán se alía con la canadiense Alessia Cara para entonar eso de: "Todo lo que tienes que hacer es quedarte un minuto Solo tomate tu tiempo. El reloj corre, así que quédate".

ED SHEERAN - Lego House. En 2011, Ed Sheeran publicó este tema cuyo videoclip estaba protagonizado por el actor de Harry Potter Rupert Grint. Y en ella comenzaba cantando: "Voy a recoger las piezas, y construir una casa con piezas de Lego, si las cosas van mal, podemos derribarla".

FLO RIDA - My House. Esta canción de 2015 celebraba aquello de "mi casa es tu casa".

MADNESS - Our House. Probablemente la casa más famosa de la música. Pegamos un salto al clásico de Madness para reivindicar... ¡nuestra casa! Uno de los temas más emblemáticos de la banada británica de ska.

LEON BRIDGES - Coming Home. De 2015 data este tema del compositor texano Leon Bridges que ensalza los exaquisitos sonidos provenientes del soul y el R&B.

VANCE JOY - We're Going Home. En 2018, este compositor australiano cantaba esta balada tan conmovedora.

LYNYRD SKYNYRD - Sweet Home Alabama. Y no podíamos despedir el artículo sin este gran tema que habla de las raíces y de volver a tu tierra. Es, sin duda, uno de los grandes éxitos de esta banda estadounidense. ¿Quién no reconoce esta guitarra ni ha cantado alguna vez este tema?