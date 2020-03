Así ha cambiado la vida de Camila Cabello

El pasado mes de febrero Camila Cabello sorprendía al mundo con una sorprendente confesión: la ansiedad se había apoderado de buena parte de su vida y estaba intentando ponerle remedio con la meditación.

"Todos pasamos por lo mismo y estamos tratando de resolverlo; ninguno de nosotros está exento del estrés, ansiedad, tristeza, dolor e innumerables luchas internas, ya sea en momentos determinados o en algo más que solo momentos" escribía en su día la solista cubana. Pero la meditación ha irrumpido con fuerza en su vida hasta el punto que ha cambiado su día a día.

La solista cubana después de acudir a terapia ha comenzado a practicar la meditación trascendental y ha querido compartirlo con todos sus millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram: "La meditación ha cambiado mi vida en los últimos meses. No compartí esto con vosotros hasta ahora porque honestamente estaba intentando encontrarme bien. Pero estaba experimentando una ansiedad muy importante. Fue la meditación, fue practicar cada día muchas veces al día cómo he podido curarme y además ayudarme a controlar emociones tan fuertes como la ansiedad o el estrés"

Su mensaje no puede ser más esperanzador para aquellos que batallan diariamente con el estrés, la ansiedad y otros problemas de la actual sociedad: "Me ha hecho un mejor ser humano. Nó solo me ayuda en momentos como estos con tanto estrés y ansiedad, la meditación es la práctica de reforzar hábitos como la empatía, el amor y la compasión y te hace sentir más conectada no solo a todo el mundo que te rodea sino también a todos los seres vivos en general como los animales, las plantas y la tierra que es un ser vivo en sí mismo" explica Camila Cabello.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de camila (@camila_cabello) el 16 Mar, 2020 a las 1:24 PDT

Si al peso de la fama le añadimos la actual crisis sanitaria que ha disparado el temor hacia el coronavirus COVID-19, el escenario no era muy alentador para la cantante. Sin embargo, la intérprete ha encontrado un refugio que ha querido compartir con sus casi 50 millones de seguidores: "En tiempos como estos, especialmente toda la gente joven, incluso la que está saludable, es importante que practiquemos la compasión y la ayuda a los demás que podrían estar sufriendo. Estamos en este juntos, no seamos indiferentes a los riesgos de otros. Es nuestra responsabilidad hacer todo lo posible para mantener a todo el mundo a salvo. La empatía hacia la realidad de otros y la solidaridad podría marcar la diferencia en momentos duros como estos".

El mensaje de la responsable de Havana es claro tanto hacia sus seguidores como hacia el resto de ciudadanos: "No podemos pensar que no nos afectará porque nos sentimos jóvenes y saludables. Tenemos padres, abuelos, amigos y vecinos y no quiero que seamos parte del problema cuando podríamos ser parte de la solución. Así que me gustaría que os tomáseis 10 minutos de vuestro día hoy para buscar la maravillosa amabilidad de la meditación en la aplicación Calm o en Youtube".

Si queréis practicar meditación como la practica Camila Cabello, aquí podéis seguir sus ejercicios: "Simplemente seguid estas instrucciones: cierra tus ojos y sientate con la espalda recta y siente la gravedad uniendo tu cuerpo a la superficie de la tierra y sujetándote. Toma tres respiraciones profundas y entonces empieza a sentir el flujo natural de tu respiración. Sed conscientes de cuando tomáis aire y cuando lo exhaláis. Prestad toda vuestra atención a cada inhalación y a cada exhalación. Una vez que hayáis dejado la mente en blanco, imagina a cada ser humano del mundo ahora mismo, mayores, gente que tiene problemas respiratorios y son vulnerables, imagina esa gente vulnerable y sus familias y repite: 'Que tengas salud. Que tengas seguridad. Que estés libre de cualquier enfermedad. Que todos estéis bien'. Repítelo hasta que lo sientas realmente en tu corazón. Os quiero, por favor, manteneos a salvo"