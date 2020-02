Camila Cabello: “Sufrí tanta ansiedad que no tuve más remedio que cambiar”

La ansiedad se ha convertido en un mal común que cada vez tiene más visibilidad. La lista de artistas que confiesan saber lo que es sufrir esta enfermedad, va aumentando cada día. J Balvin se ha convertido en un defensor de esta lucha, Nil Moliner, ha confesado que la sufrió durante cuatro años y podríamos seguir horas y horas.

Una de las últimas en hablar del tema ha sido Camila Cabello. Ha compartido unas frases en su Instagram que forman parte de un ejercicio que ella lleva a cabo para sentirse mejor. De hecho, hace un par de días Alejandro Sanz le mandaba todo su apoyo cuando compartía también un tik tok de la lucha que está librando.

“Todos pasamos por lo mismo y estamos tratando de resolverlo; ninguno de nosotros está exento del estrés, ansiedad, tristeza, dolor e innumerables luchas internas, ya sea en momentos determinados o en algo más que solo momentos”, escribía sobre un proceso por el que pasan muchas personas, conocidas o no conocidas.

Y ha llegado la confesión: “Sufrí tanta ansiedad que no tuve más remedio que cambiar, buscar diferentes herramientas que me pudieran ayudar, porque me estaba causando mucho dolor, especialmente en los últimos meses, he trabajado muy duro en esto”.

Parece que, como muchos otros artistas, Camila está en terapia para luchar con todos estos problemas: “Estoy experimentando mucho crecimiento, lo que significa, para cualquiera que esté luchando, ¡que el crecimiento y el cambio son completamente posibles!”.

Ha querido mandar un mensaje optimista para que todo aquel que pase por una situación así sepa que hay solución. “Hoy solo quiero compartir esta meditación de amor que es lo que más me gusta de lo que he aprendido hasta ahora. Es fácil de olvidar en nuestras propias luchas (he sido culpable de esto y es por eso que amo tanto esta práctica en particular) que todos los que nos rodean en este planeta están luchando su propia batalla, y están sintiendo su propio dolor, algunos a un nivel mucho más insoportable que otros, y por lo tanto, TODOS, incluso las personas que más te cabrean, están DESESPERADOS y tienen necesidad de amor y amabilidad”, explicaba.

Y para que todos podamos realizar la meditación que tanto le gusta, nos ha explicado cómo hacerlo: “Espero que pruebes esta práctica hoy: durante 10 minutos respiro y me imagino a alguien que amo y digo estas frases, me lo imagino feliz y sonriente como si fuera el mejor día de su vida, lo imagino triste y le deseo, con todo mi corazón, que se libere de eso. Luego me imagino a mí misma, luego a alguien que no es tan cercano (o alguien con quien no te llevas tan bien), y luego me imagino todos los humanos en el planeta, y luego todos los animales y seres vivos también, realmente me hace sentir conectada y no sentirme sola, porque la verdad es que nunca lo estamos, estamos todos juntos. ❤️”.