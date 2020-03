Lérica: “Tenemos colaboraciones cerradas con artistas dance internacionales”

Aunque sigan teniendo la etiqueta de “grupo revelación”, Lérica lleva más de cuatro años encima de los escenarios haciendo cantar a miles de personas. De hecho, las cifras que suman con sus canciones son de vértigo: millones de reproducciones en sus vídeos de Youtubes, millones de streams en las plataformas musicales y decenas de conciertos a la vista.

Ahora, tras haber conseguido disco de oro con Pegamos Tela, su colaboración con Abraham Mateo y Omar Montes, y disco platino con Fuera de mí junto a Juan Magán, lanzan single en solitario: Dependiente de ti. Se trata de un single donde mezclan varios géneros: desde el pop dance hasta el flamenco, sin perder la esencia del grupo. Juan Carlos Arauzo, Tony Mateo y Rubén Noel además han apostado por una letra inspirada en sus propias experiencias en las relaciones. ¿Cómo productor? El hermano de Tony, Abraham Mateo, quien se siente como pez en el agua también detrás de las canciones.

Lo lanzan en tiempos de coronavirus, tras haber tenido que posponer varios conciertos y teniendo que hacer la promoción desde casa. Hablamos con Juan Carlos, quien desde casa, nos responde a todas las preguntas.

Pregunta (P): Dependiente de ti es el primer single que sacáis solos desde hace tiempo, ¿os sentís más cómodos en colaboraciones?

Juan Carlos (J): Es verdad que hacía tiempo que no sacábamos un tema en solitario desde Algo más, un tema que estaba dentro de nuestro EP. Yo creo que al fin y al cabo, la música nos permite hacer un poco de todo: desde mostrar al público que nos sigue canciones en solitario, donde nos mostramos más íntimos; hasta colaboraciones. Para mí hacer colaboraciones es más divertido por el hecho de conocer cómo trabaja ese artista y conocer un nuevo público. Al final cuando se comparte fandom es muy bonito ver cómo se unen cuando sale nueva música. Es muy enriquecedor. Pero es verdad que se necesitan canciones en solitario donde la gente nos conozca un poquito más.

P: El tema habla sobre la dependencia que se siente en ciertas relaciones, ¿inspirada en hechos reales?

J: Sí, la verdad. Nosotros como compositores intentamos que la gente conozca un lado más nuestro. Son muchos los cantantes que podemos conocer perfectamente por dentro por sus canciones. Al final, o te inspiras de algo de fuera o estás contando algo interior. Nosotros, como jóvenes, a veces más que enamorarnos y cuidar ese amor en muchos aspectos, tendemos a depender de esa persona, a obsesionarnos y a no amar de la forma más sana. Queríamos mostrar ese tipo de letra más profunda en este tema.



P: Eso tampoco es muy bueno…

J: Por eso mismo, como sabemos que no es bueno… Amar desde la dependencia no es sano. Queríamos mostrar ese mensaje. Nosotros no estamos de acuerdo con la dependencia, pero a veces, cuando nos enamoramos tendemos a depender de ese sentimiento por mucho que nos duela. De hecho, cuando vivimos un desamor lo vivimos de una manera muy trágica en ese sentido. Eso es lo que queríamos contar.

P: Habéis apostado por un estilo más pop dance para este single, ¿teníais ganas de hacer algo así?

J: Sí, bueno, nosotros desde el principio nos hemos considerado artistas muy versátiles. Necesitábamos que la gente nos viese como un grupo internacional que compone su propia música, pero también que viesen esa parte española, con las palmas y la guitarra. Piensa que Lérica es un grupo en el que la gente dice “suena como flamenco”. Queríamos que la gente viese esa parte, pero también haciendo otras cosas como pop dance urbano. Como primicia te puedo decir que tenemos colaboraciones cerradas con artistas dance internacionales. Eso nos va a enriquecer mucho.

P: Cuando dices internacionales, ¿te refieres a que cantan en inglés?

J: Sí, eso es. Vamos a dar un pequeño paso y esa colaboración va a estar cantando en inglés y nosotros en español.

P: Para la producción habéis contado con Abraham Mateo, ¿lo propuso él producirlo?

J: En este caso nosotros queríamos contar con él y se lo propusimos. La verdad es que Abraham tiene mucha creatividad a la hora de dar ideas nuevas. Cuando nos dio este tema con base de producción latina, con un tempo de reguetón, pensamos que teníamos que arriesgar y mostrar también nuestra parte más íntima con esos violines que tiene la producción. Nuestro mánager también nos lo dijo, que tiráramos por ahí y al final apostamos por este sonido pop dance.

P: ¿Preferís al Abraham productor o cuando colaborar con él?

J: Sin duda las dos cosas. Nosotros llevamos trabajando con Abraham desde hace que nació el grupo. Es un niño, bueno ya un hombre, que desde casa trabaja muchísimo. Está horas y horas delante de un ordenador componiendo y produciendo. No dejamos de aprender de él. De hecho, en Pegamos Tela, nuestra última colaboración con él y Omar Montes, fue tanto productor como cantante.

P: Y acabáis de ser disco de oro con el tema, ¿os lo esperabais?

J: La verdad es que fue una sorpresa porque la semana pasada fuimos disco de oro con esta y la anterior disco de platino con Fuera de mi mente. Está viniendo una racha muy bonita que estamos viviendo desde la tranquilidad. Ya sabemos como va la música, es como una noria que hoy puedes estar arriba pero mañana abajo. Ahora que estamos viviendo el tema del coronavirus, todos los artistas estamos mostrando nuestra música para que la gente esté bien. Lo importante ahora es crear y estar pendientes de que todo esto acabe. Nosotros teníamos casi cuarenta conciertos, muchos los hemos aplazado. Uno de ellos era en el WiZink Center por el carnaval de Madrid. Estamos deseando que el país remonte para poder volver a anunciar todos los conciertos.

P: Volviendo al tema de Pegamos Tela, ¿cómo fue colaborar con Omar Montes?

J: Pues mira, la verdad es que colaborar con él fue muy guay. ¿Por qué hay que juzgar a las personas que salen en televisión en un reality? Cuando lo vimos a él en persona era tan bueno y tan distinto a todo…súper simpático. En persona se mostró totalmente distinto, era una persona súper humilde, atento a los extra, a los cámaras… Además, del Flow que tiene en persona se aprende un montón. En el estudio también. Para mí fue muy guay. Aprendimos mucho de él.

P: El remake de Fuera de mí de José el francés junto a Juan Magán ha alcanzado más de 12 millones de reproducciones en Youtube, ¿Os animaríais a hacer otro remake de otro clásico? 12 millones de reproducciones.

J: Lo hemos estado pensando y tenemos una colaboración medio cerrada con un dúo muy importante de aquí, de España. Nos ha funcionado tan bien este remake que hemos dicho “porque no otro”.

P: He leído en internet que el nombre del grupo, Lérica, venía por las palabras que más os describían a cada uno: LEal (Rubén), RIsueño (Juan Carlos) y CAriñoso (Tony Mateo) ¿Esto es real?

J: ¡Es que le hemos dado tantas vueltas al término de Lérica! El nombre ya estaba creado, lo que pasa que cuando comenzamos decidimos darle ese significado que ya nos habían puesto. El nombre fue más bien por algo fonético. De hecho fue una idea mía, estando de viaje en Italia. Al principio nos llamábamos de otra manera, pero nos escribió Universal por el cambio de nombre. Estuvimos tres meses pensando y me vino ese nombre a la cabeza. Me sonaba muy bien, me sonaba a grupo. El fandom se puso manos a la obra para buscarle un significado y parecíamos tres ositos amorosos (risas).

P: Oye, ¿y cuál era el nombre que teníais antes?

J: Nos llamábamos Casanova, tío. Un nombre de orquesta. Estábamos en otro género totalmente distinto, más de baladas.

P: Bueno, Cien Mil Motivos, el primer LP que sacasteis sí que era más de ese rollo…

J: Sí, era un pop latino. Verdaderamente hacíamos bachata. Éramos unos Romeo Santos.

P: Empezasteis en 2016 y todavía en las notas de prensa pone “el grupo revelación”, ¿cuesta quitarse esta etiqueta?

J: Es verdad que todavía sigue poniendo muchas veces lo de “grupo revelación” cuando llevamos cinco años trabajando. Al fin y al cabo ya se nota un gran cambio de gente que nos escucha. Somos de los artistas con más streams en España, estamos compartiendo top con cantantes como Rosalía y Omar Montes.

P: He visto que estás en casa pasando la cuarentena, ¿cómo lo llevas?

J: Para los artistas que no paramos es un poco duro. Este mes de marzo teníamos seis conciertos cerrados y se han caído todos. Se han aplazado cuatro y se han cancelados dos. Estamos en casa componiendo y haciendo videollamadas con mis compañeros para buscar ideas para cuando pasen todos estos días ponernos manos a la obra. Nosotros seguramente también nos sumemos al Yo Me Quedo En Casa Festival, la segunda edición. Es una cuarentena, en pijama, con las chanclas y viendo Netflix.

P: ¿Has visto algún grupo del festival Yo Me Quedo En Casa?

J: Nosotros hemos estado viendo a Sofía Ellar, DVICIO, Nil Moliner, Marta Soto, Dani Fernandez…Ha sido una iniciativa que se ha disparado, me he quedado sorprendido. También vi a Alejandro Sanz. Me ha sorprendido mucho.

P: Por último, ¿qué es lo que vais a hacer cuando acabe toda esta locura?

J: Seguramente vaya a casa. A mí me ha pillado en Madrid, donde vivo, solo en mi piso. No puedo bajar a mi pueblo a ver a mi familia. Mi madre está con cáncer de mama y está con quimioterapia y no puedo ponerlos en riesgo. Entonces lo primero que haré será visitar a mi familia y segundo tomarme una cervecita tranquilamente con los amigos y hacer más música. Bueno, y entrenar en el gimnasio. Que en casa con el poco espacio que tengo ya no sé dónde ponerme a entrenar.