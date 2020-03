Canciones que están marcando 2020

Hay que admitirlo: 2020 está siendo un año extraño, pero hay otra verdad indiscutible y es que siempre nos quedará la música. En los últimos meses, son muchas las canciones que han logrado hacernos desconectar, sentir cosas que no sabíamos que podíamos sentir y sobre todo, ayudarnos a sobrellevar la rutina.

Los tres primeros meses del año ya nos han dejado algunas de las canciones que están marcando nuestro año 2020 y en ese listado no podían faltar temas como Morado de J Balvin, Physical de Dua Lipa o Yummy de Justin Bieber.

Justin Bieber - Yummy. Fue uno de los más madrugadores en lanzar nuevo material. Recién estrenado enero editaba este single, que contaba con el nombre perfecto para pegarle un buen bocado a la vida. Casi 300 millones de visualizaciones en Youtube avalan esta canción como una de las más importantes de su disco Changes.

David Bisbal - En tus planes. También se afanó por ser de los primeros. El almeriense lanzó su álbum al completo, En tus planes, el 3 de enero, con este primer single homónimo que ya acumula más de 13 millones de visitas en Youtube. En el momento de su salida lideró las listas de ventas y su tour hizo sold out en algunas de paradas más importantes.

J Balvin - Morado. El colombiano J Balvin acaba de lanzar todos sus Colores, pero hay uno que nos sigue haciendo especial tilín. Después de tres canciones seguidas... Morado es una de las grandes bazas del nuevo trabajo de Balvin. ¿Las claves? Entre otras, un ritmo explosivo y pegajoso que hace que no nos la podamos sacar de la cabeza.

Shakira y Anuel AA - Me gusta. Aunque conocimos Me gusta el 13 de enero, el videoclip de la canción se hizo de rogar. Finalmente, Shakira y Anuel liberaron su videoclip el pasado 6 de marzo y ya cuenta con casi 40 millones de views. Me gusta va camino de convertirse en uno de los himnos de la música latina en 2020 - no sabemos si por su pegadizo sample de Sweat (A La La La La Long) o por el rollazo que ambos dos transmiten- y una de las pruebas es que semana tras semana, araña posiciones en la lista de LOS40.

Alicia Keys - Underdog. Una canción desnuda, desprovista de artificios y muy directa al corazón era la apuesta de Alicia Keys para dar la bienvenida a 2020. Un tema que escala posiciones en la lista gracias a su calidez y a su capacidad para conectarnos con los demás. Algo que Alicia controla muy bien.

Dua Lipa - Physical. El segundo adelanto de su álbum Future Nostalgia es todo un chute de energía que la artista británico-kosovar se encargó de trasladarnos a través de sus dos videoclips. Entre ambos suman unos 70 millones de plays para un tema que solo tiene un mes. No está mal. Dua, por cierto, acaba de anunciar queadelanta la salida de su nuevo disco este viernes 27 de marzo.

David Otero - Una foto en Blanco y Negro ft. Taburete. Revisitar grandes clásicos es siempre un acierto, sobre todo si se guardan tan buenos recuerdos como de esta canción de El Canto del loco. David ha abierto el baúl de los recuerdos para volver a contemplar (y nosotros con él) esa foto en blanco y negro que hoy tiene el color más vivo que nunca en nuestra memoria. Además, a dúo con amigos, siempre sabe mejor.

Dani Martín - Lo que me de la gana. Aunque aún no podemos quitarnos de la cabeza La Mentira, el anterior single de Dani, que llegó al número 1 de LOS40, es cierto que Lo que me de la gana es una de esas canciones que van a dominar 2020. Porque sí, porque son pura actitud. Irreverencia. Y la música también es eso.

Nil Moliner - Bailando. El cantante, compositor y músico catalán nos impulsa a bailar en su nuevo disco, incluso en los momentos más difíciles. Este tema partenece a su álbum Bailando en la batalla y también está subiendo en la LISTA 40.



Jonas Brothers - What a Man Gotta Do. El dos de febrero se publicaba este temazo de Jonas Brothers que lleva el sello en la producción de Ryan Tedder.

Esta lista se irá actualizando en los próximos meses.