J Balvin publica su disco ‘Colores’ y es justo lo que el mundo necesita

Colores ya está en la calle. El esperadísimo álbum conceptual de J Balvin se estrenó el viernes 20 de marzo y el cariño de su público no se ha hecho esperar. Estuvo a punto de posponer el lanzamiento de este disco debido a la crisis sanitaria actual, pero... qué queréis que os diga, lo mejor que le podía pasar al mundo es que el músico colombiano se atreviera a lanzar su arte, dándonos así un respiro frente a la cuarentena. Primer punto para él.

De vuelta a esa paleta de colores que nos propone Balvin, a.k.a. Jose Osorio, el artista vuelve indagar en el reggaetón más tradicional para transformarlo en algo distinto, algo que va más allá de los géneros convencionales. Y esta era precisamente la idea cuando se encerró a trabajar durante semanas con Alejandro Ramírez, más conocido como Sky Rompiendo, su amigo y productor de confianza.

El resultado es un sexto disco de estudio a la altura de su predecesor, Vibras (2018), pero con una carga conceptual que, sobre todo, deja su impronta en la estética. En Colores, la música es igual de importante que la estética, por ello, cada canción recibe el nombre de un color (+ Arcoíris) y esto que a priori puede parecer una premisa sencilla no encuentra una referencia tan clara en la historia de la música reciente.

Quizás porque era demasiado obvio. Pero eso da igual, esta premisa le sirve a Balvin como vector para desarrollar toda una imaginería en torno a la música: para hacer un videoclip de cada una de las canciones, tomando como referencia un color principal y sus complementarios. Por cierto, que todas las canciones sin excepción contarán con un vídeo musical dirigido por el californiano Colin Tilley. De estos trabajos audiovisuales ya conocemos los de sus cuatro sencillos: Blanco, Morado, Rojo y Amarillo.

J Balvin, a merendarse 2020 con COLORES. / Cedida por Universal Music

Amarillo es precisamente su más reciente single y el que abre el disco. Toda una declaración de intenciones (a mi me gusta pasarla rico / yo no me complico, canta Balvin como un mantra), mientras suena un sample a base a trompetas tradicionales durante todo el tema. Una canción de 2 minutos y medio pensada para bailar y olvidarse de todo. Azul es un reggaetón más lento, mientras que Rojo nos adentra en la faceta más romanticona de Balvin. Esa misma dinámica lírica la encontramos en Rosa, otro de los tonos del disco.

En Morado ya nos adentramos en otro nivel de relación; en Verde los dos amigos montan la fiesta y a partir de ahí, los matices se van oscureciéndose: el Negro comienza estridente y con algo de rencor, mientras que el Gris hace de puente sonoro perfecto para el Arcoíris que vendrá. En Blanco Balvin vuelve a estar en paz consigo mismo después de deshacerse de esa relación semi tóxica que le atormentaba.

Es, como vemos, un disco eminentemente personal en el que el colombiano ha optado únicamente por incluir dos colaboraciones: una en Mr. Eazi en Arcoíris y su amigo Sky Rompiendo en Verde, volviendo a poner de relieve el sonido y el ritmo que lo han llevado a convertirse en un artista reconocido a nivel mundial.

El arte de Colores

El arte del disco ha estado bajo la dirección creativa del japonés Takashi Murakami, quien creó diez nuevos personajes de flores, uno para cada canción y cada color del álbum. Aunque es ampliamente reconocido por ser una fuerza comercial, el álbum resalta las diferentes formas en las cuales Balvin está penetrando en todas las facetas culturales, desde la música hasta el arte y el estilo, sin comprometer su identidad única.

Balvin como 'Always on artist'

En la industria, Balvin es lo que se conoce como un "always on artist", es decir, un artista permanentemente en activo, con la capacidad de sacar singles sin descanso y con alguno o muchos de estos en el top de alguna de las principales listas de streaming del mundo.

En este sentido, no podemos olvidar su trayectoria: En 2019 impresionó al mundo durante su presentación en la ceremonia de apertura de los Premios GRAMMY, fue nombrado "Artista del Año” durante Premio Lo Nuestro por tercer año consecutivo, recibió su cuarto LATIN GRAMMY y el premio "Artista Latino Favorito" por American Music Award.

También se convirtió en el primer artista de reggaetón en presentarse en el programa de televisión Saturday Night Live. Durante el año, J Balvin también se conectó con millones de fans en vivo al llevar su increíble gira ARCOIRIS por Estados Unidos. También lanzó un disco con Bad Bunny (Oasis), y hace tan solo unos meses participó en el medio tiempo de la Super Bowl junto a Jennifer Lopez para cantar su éxito Mi Gente.