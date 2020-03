De Meduza a Karol G: los 40 éxitos de la semana, vídeo a vídeo

Como cada semana llegados a este punto, te ofrecemos la versión en vídeo de la lista: el repaso completo, en rigurosa cuenta atrás, con todos los clips. Un trayecto que empieza con Meduza y Goodboys con Piece of your heart —los ecos del pasado verano en Ibiza aún siguen resonando—, y que culmina, como no puede ser de otro modo, con el flamante número uno de Tusa, a cargo de Karol G y Nicki Minaj. Pero antes de iniciar ese recorrido, nos detenemos a recordar las dos canciones que nos han dejado tras un más que digno periplo: Caída libre, de Vanesa Martín, y Lie, de Lukas Graham. Y ahora, dale al play…