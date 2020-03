‘Tusa’ se instala en el Nº1 de LOS40

Una ascensión fulgurante: solo así puede describirse el recorrido de Tusa por la lista. Hace tan solo seis semanas no estaba en ella, y este sábado ha llegado al número uno, tras una espectacular subida desde el #7. Sus intérpretes, Karol G y Nicki Minaj, suman la conquista de la primera plaza de LOS40 a una larga retahíla de éxitos, que incluye el puesto de honor en todas las listas de ventas de América Latina así como en España y en la lista latina de Estados Unidos, y el top 10 en un país tan ajeno a la cultura latina como Suecia. El vídeo supera ya los 650 millones de reproducciones en YouTube.

Tusa nos trae una inyección de girl power por duplicado a cargo de estas dos leonas de la música actual. La amistad entre Karol G y Nicki Minaj surgió el pasado verano en Instagram. Como contó la colombiana a Billboard, la rapera no tardó en ofrecerse a colaborar con ella: «Me llamó y me dijo: "Voy a hacer el mejor rap de mi vida para tu canción". Me sentí muy feliz. Le envié la música a la una de la tarde; a los siete minutos se había descargado el archivo, y a las ocho de la tarde me envió la canción de vuelta».

Para Nicki Minaj es su cuarto número uno en LOS40. En 2011 lo consiguió con Where them girls at, junto a David Guetta y Flo Rida; en 2015, con Hey mama, también con David Guetta además de con Bebe Rexha y Afrojack; y en 2017, con Swalla, con Jason Derulo y Ty Dolla Sign. Karol G lo logra por primera vez.

Con su arrolladora letra en español e inglés, Tusa ha llegado a todos los rincones de lugares de habla hispana; se ha entonado en misas y cuenta hasta con versión flamenca. De hecho, «tusa» se ha convertido en la palabra del momento, un término que significa «despecho y tristeza por la terminación de una relación amorosa». Una canción que invita a bailar en estos días complicados… ¡Enhorabuena!