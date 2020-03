Visto en ‘First Dates’: “Soy virgen porque eso no entró”

El coronavirus ha interrumpido la emisión de muchos programas de televisión, pero todavía no ha podido con esos formatos que hablan del sentimiento más bonito del mundo: el amor. Tanto Mujeres y hombres y viceversa como First Dates siguen dando el callo en Cuatro, deleitando a la audiencia con mucho romance, pero también con momentos para el recuerdo.

Esta miércoles, sin ir más lejos, llamó mucho la atención una de las citas de First Dates. Él se llamaba Adrián y ella Cristina. Hubo feeling, pero sobre todo hubo sinceridad.

"No he tenido experiencia en el amor en mi vida", empezó diciendo el joven comensal, que se abrió en canal con su cita porque sabe que el éxito del amor parte de la confianza. "Tuve una pareja durante seis meses, pero a distancia. Me enseñó mucho a nivel personal, pero solo la vi una vez cundo llevábamos cuatro meses".

Fue entonces cuando se armó de valor y fue totalmente sincero con Cristina: "Diría que soy virgen porque lo que pasó no lo contaría como primera vez porque eso no entró....no, no, no....no entró".

Después, mirando a cámara, Adrián se explicó un poco más: "El problema llegó en el acto en sí. No sé por qué, pero no entró. No considero que fuera una perdida de virginidad", y añadió: "Antes era un peso por la sociedad, pero ahora no me da pudor decir que soy virgen".

Y es que Adrián ya lo dijo al principio del programa cuando se presentó ante la audiencia: "Soy un hombre sin misterio porque doy siempre el libro abierto". Al final, esa sinceridad le fue premiada y tanto Adrián como Cristina accedieron a seguir conociéndose fuera de First Dates. ¡Que viva el amor!