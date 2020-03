20 canciones que cumplen 20 años en 2020

¿Recuerdas qué hacías en el año 2000? ¿El año que veía nacer el nuevo milenio, el que aún tenía sabor a los noventa, pero con esa gozosa incertidumbre de lo que estaría por venir en el futuro. ¿Quizás estabas empezando la universidad? ¿Buscando tu primer trabajo? ¿casándote o teniendo tu primer hijo?

Es difícil saberlo, pero... y si te decimos qué canciones sonaban entonces, seguro que te viene algún recuerdo. Porque si la música tiene un poder, ese es el de transportarnos a cualquier momento de nuestra vida.

En el año 2000 la lista de LOS40 echaba humo (Consulta aquí todos los números 1 de LOS40 en el año 2000) Hoy te proponemos un viaje en el tiempo. Volvemos a quel año apasionante para recordar las canciones que triunfaban, los éxitos más importantes, los que copaban todas las listas. No todas las de la lista se lanzaron en 2000, pero de lo que no hay duda es de que todas ellas triunfaron en esa temporada.

Britney Spears - (You drive me) crazy. La princesa del pop hacía gala de su título por todo lo alto. Estaba en el momento más dulce de su carrera y este tema, perteneciente a su disco de 1999 Baby One More Time, tenía hits tan sólidos como este, que fue un verdadero éxito en el año 2000.

M-Clan - Llamando a la tierra. Esta versión de la formación murciana liderada por Carlos Tarque también vio la luz en 1999, pero se hizo tremendamente popular a lo largo del año 2000. De hecho, fue el tema que encumbró a M-Clan, como te contábamos hace unos días en este artículo.

Eminem & Dido - Stan. Del álbum The Marshall Mathers LP de Eminem se extraía esta verdadera joya de la música contemporánea y probablemente, la canción que propició el salto al mainstream del rapero estadounidense. Eminem incorporó a este tema el sample de las primeras líneas de la canción de Dido Thank You, que también tuvo un éxito brutal varios años atrás.

OBK - Tú sigue así. Extraida de su disco Antropop, esta canción ya sopla las 20 velas, mientras continúa siendo una de las grandes canciones del pop electrónico de nuestro país. Tú sigue así, sigue bailando, sigue mintiéndote... cantábamos en los 2000.

Bon Jovi - It's my life. El dance y los sonidos electrónicos capitalizaron parte del sonido del año dosmil pero también apetecía una buena dosis de pop rock y en eso eran (y siguen siendo) fantásticos Bon Jovi. "Es mi vida, es ahora o nunca, no voy a vivir para siempre", coreábamos en el estribillo de este tema incluido en el álbum Crush. Esta canción era una exaltación pura a atreverse a todo, o como diría la expresión latina: carpe diem.

Madonna - Music. Cambiando radicalmente de tercio y con nuestras mejores galas a lo rodeo drive, nos preparamos para presentar Music, una de las más emblemáticas odas a la música de la Reina y una canción que 20 años después sigue en súper buena forma música, como casi todo el álbum en el que se incluía.



Raúl - Sueño su boca. Como todos los veranos, el de dosmil también nos dejó canciones que quizás no sean hoy himnos, pero que sí nos hicieron bailar y disfrutar muchísmo. Que levante la mano quien no haya intentado ligar en las discotecas con este tema de Raúl. Nos encanta.



King Africa - La bomba. Otro hit veraniego para la lista. Éste, casi más impertérrito que el de Raúl. El artista argentino capitalizaba con sus sonidos latinos nuestras pistas de baile cuando no existía ni el reggaetón ni la música urbana.



Britney Spears - Oops! i did it again. Esta canción cumple justo 20 añazos este mes de marzo. El tema, compuesto y producido por Max Martin y Rami, colaboradores habituales de Britney y su sello, Jive Records. Alcanzó un gran éxito comercial tanto en Estados Unidos y Canadá como en Europa y supuso la vuelta a los orígenes de Britney, que incluía este tema en su segundo álbum de estudio.

OBK - El cielo no entiende. ¿Quién le dio sentido a nuestro amor? Puede que no fuera OBK, pero lo que sí aportaron es ritmo a nuestras historias de amor. Este tema fue y es un exitazo incluido en su disco también en su disco Antropop.

Alejandro Sanz - Cuando nadie me ve. Esta increíble composición de Alejandro Sanz pertenece a su disco El Alma al aire, que precisamente en septiembre de 2020 cumple 20 años. En este trabajo de Sanz, que recibió numerosos premios y vendió en una semana un millón de copias, se incluían canciones tan emblemáticas del pop de nuestro país como y también Quisiera ser, que fueron Número 1 de LOS40.

Alejandro Sanz - Quisiera ser. Otro de los temas más vibrantes y exitosos de El alma al aire. Fue el segundo sencillo de este disco que contó con la producción del italiano Emanuele Ruffinengo (un habitual en la discografía de Sanz) y que contempló estilos como el flamenco, la electrónica o el R&B contemporáneo. Si recordáis, el video de Quisiera Ser estaba protagonizado por la modelo Esther Cañadas.

The Corrs - Breathless. En su tercer álbum, In Blue, se incluía esta composición pop de los hermanos Corrr que seguro que todos tenéis muy presente. Sobre todo eso de "Go on, go on, Leave me Breathless..." y que por supuesto, llegó al Número 1 de LOS40.

La Oreja de Van Gogh - Cuídate. Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, cantaba Amaia Montero en esta canción del segundo álbum de LOVG: El viaje de Copperpot, y probablemente uno de los discos más qureridos y aclamados de La Oreja.

Laura Pausini - Entre tú y mil mares. De su quinto álbum de estudio, Entre tú y mil mares, se extraía esta icónica canción del mismo nombre. La cantante y compositora italiana estaba en 2000 en uno de sus momentos de mayor éxito.

Santana - María María. Aunque esta canción data de 1999, ya que está incluida en su disco Supernatural, el tema de la banda liderada por Carlos Santana alcanzó un gran éxito como single en el año 2000. Muchos años después, un sample de este tema aparecía en la canción de Wild Thoughs de DJ Khaled con Rihanna, un claro indicativo de que hay canciones que nunca envejecen.

Estopa - Como Camarón. Una de las canciones más emblemáticas de los hermanos Muñoz. El track número 8 de su disco de debut: Estopa, que era una colección salvaje de canciones a base de rumba pop bien fresquita. La canción llegó a lo más alto de la lista 40 en el año 2000.

U2 - Beautiful day. Esta es una de las canciones más conocidas de la banda irlandesa y fue el primer sencillo de su álbum de 2000 All That You Can't Leave Behind.

Christina Aguilera - Ven conmigo (Solamente tú). En su debut homónimo, Christina Aguilera incluía canciones pop tan pegadizas como Genie in a Bottle, What a Girl Wants o esta Come On Over Baby (All I Want Is You), que en España triunfó en su versión en castellano.

Coldplay - Yellow. Incluida en el primer disco de la banda británica, Parachutes, esta increíble balada definió, probablemente el sonido del brit pop en los primeros años dosmil. Y, sinceramente, no nos podemos creer que esta canción tenga ya 20 añazos y siga tan de buen ver.