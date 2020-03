La locura de Karol G y Anuel AA tiene muertos de la risa a Sebastián Yatra o Jorge López (‘Élite’)

En teoría Karol G y Anuel AA están compartiendo cuarentena, aunque parece que eso de quedarse en casa encerrados, no va del todo con ellos, o por lo menos con él. En las últimas horas ha compartido un vídeo en el que podemos verle correr por la playa.

Vale que está vacía y no se ve a nadie, pero más de uno creer que no debería estar fomentando salir de casa. “Haciendo ejercicio durante la cuarentena pero yo no sirvo pa esto 😫😅🏝 #anuel #anuelaa #karolg #realhastalamuerte #traplatino #puertorico #anuel_2blea”, escribía.

Aun así, ha conseguido dibujar la sonrisa en la cara de muchos que comparten su sentido del humor. Y es que, como a muchos otros, este encierro se le está haciendo muy cuesta arriba. Ya le veíamos salir al balcón para gritarle al mundo: “Maldita Corona Virus”.

De momento él está más activo en redes que ella, pero hay un vídeo que han compartido ambos y no es este de la carrera sobre la arena. Eso sí, comparte ese mismo espíritu de parodia y de ponerle un poco de humor a la situación. “La Cuarentena nos tiene ....................”, escribía Karol G.

En el vídeo, podemos verles en varias situaciones en las que pueden pasarse los virus fácilmente y su reacción al darse cuenta. Desde beber de una botella, hasta sentarse en el inodoro o coger el mando de la consola.

Está claro que como humoristas no tienen precio y sus compañeros del urban latino o, incluso, algún actor de Élite, se lo agradecen porque están muertos de la risa.

