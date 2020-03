J Balvin: “Vamos a trabajar para que llegue una Super Bowl”

Colores de J Balvin no ha podido venir en mejor momento. En tiempos oscuros, el sexto álbum del colombiano ha llegado para animarnos un poco nuestra cuarentena. Aunque estuvo a punto de posponer el lanzamiento del disco debido a la crisis sanitaria mundial, el artista decidió seguir adelante, regalándonos diez temazos que no podemos quitarnos de la cabeza.

¿Con qué artista español pasaría J Balvin la cuarentena?

Este miércoles 25 de marzo, nuestro querido Óscar Martínez ha hablado con Balvin a través de nuestro Instagram Live, siendo uno de los últimos artistas en protagonizar nuestro #YoMeQuedoEnCasaConLOS40.

Desde Medellín (Colombia), el cantante nos ha abierto las puertas de su casa (o al menos, la cámara delantera de su móvil) para charlar un rato sobre su nuevo disco, cómo está pasando el encierro y sus próximos proyectos. Pero no solo eso, también de su sueño de tocar solo en la Superbowl y de su querida amiga Rosalía. ¡Hasta nos ha presentado a su perrito!

Balvin ha empezado el encuentro con una reflexión que ha tenido estos días sobre el ser humano: “Estoy agradecido de que tenemos un lugar donde estar. No tenemos que esperar a que se nos vaya el respiro para poder respirar. Estoy entendiendo los mensajes del universo y entiendo que el virus somos nosotros”.

También nos ha confesado que, a la hora de lanzar Colores, tuvo algunas inseguridades ya que quería que fuese un completo éxito y no contaba con esta situación: “Primero estuve muy temeroso porque soy un hombre muy competitivo. Me gusta romper récords y la situación no es la mejor para lanzar un álbum. Hemos tenido que cancelar la gira promocional y un par de sorpresas que teníamos guardadas”.

A pesar de eso, Balvin tiene claro que su disco ha venido en un buen momento ya que “la gente no se va a olvidar del álbum porque ha llegado en un momento muy especial”. “Estamos con este gris tan presente y esperando a que llegue un verde o un azul”, ha continuado diciendo.

¡El perrito de J Balvin nos enamoró!

En cuanto al encierro, de momento no lo lleva mal y sigue su propia rutina: “Estoy haciendo mucha promo porque, gracias a Dios, salió estos días el álbum. También haciendo mucho ejercicio. Lo primero que hago al levantarme es meditar”

No más tatuajes de momento

Óscar Martínez ha ido haciéndole algunas de las preguntas que sus seguidores y seguidoras han dejado en nuestras redes. Una de ellas ha sido sobre si se va a hacer algún nuevo tatuaje cuando salga. ¡No nos extraña la pregunta, teniendo en cuenta que tiene el cuerpo lleno!

“Llevo cuatro años sin tatuarme nada. Me encantan los tatuajes pero ya no me gusta el dolor, sino yo creo que solo me verían los ojos”, ha contestado la estrella.

Aunque no se vaya a tatuar de momento, lo que no descarta en estos días de encierro es hacerse un cambio de look. Eso sí, tendrá que hacérselo él mismo: “Ya no hay forma de ir a la peluquería. Ya veré qué hago, si llamo y les pregunto cómo decololarme”

La Super Bowl, más que un sueño, una meta

El pasado 2 de febrero, Shakira y Jennifer Lopez nos dejaron con la boca abierta con su pedazo de actuación en la Super Bowl. Por primera vez, dos artistas de descendencia latina cantaban en el intermedio del evento más seguido de Estados Unidos.

De hecho, las artistas invitaron a J Balvin a cantar con ellas en el show. Por supuesto, ¿quién le dice que no a Shakira y J Lo? “Fue una noche llena de colores”, recuerda el colombiano.

Además, José tiene claro que una de sus metas es llegar a actuar en solitario en aquel evento: “Eso es parte del sueño, vamos a trabajar para que llegue”. Y, de momento, méritos para ello no le faltan.

Unas palabras para Rosalía

Siguiendo con nuestras preguntas encadenadas, J Balvin ha respondido a la que lanzó Natalia Lacunza en su Instagram Live sobre con qué artista español pasaría la cuarentena. “Con Rosalía, es una gran artista y una gran persona”. Además, el artista le ha dedicado unas preciosas palabras a la intérprete colombiana.