DVICIO: “Estamos hechos a las adversidades, somos como las Tortugas Ninja”

Los chicos de DVICIO acaban de estrenar disco: Impulso. Lo hacen en unas circunstancias excepcionales: haciendo promo desde casa, sin que sus fans puedan ir a comprar el formato físico a la tienda y con todas las firmas programadas canceladas. Pero, en tiempos confusos, sigue sin perder la sonrisa. ¿Cómo lo sabemos? Porque hemos estado hablando con ellos a través de un directo en Instagram Live como parte de #YoMeQuedoEnCasaConLOS40 y hemos llegado a una conclusión: ¡Por favor, qué majos son estos chicos!

Ha sido nuestro querido Karin Herrero, a quien nadie gana a guasa, quien se ha encargado de conversar con los chicos. Pero no se lo ha puesto nada fácil porque, además de hablar de música, los ha puesto en más de un aprieto. Y eso que si querían irse solo tenían que apagar la cámara del móvil.

Felices con el lanzamiento, a pesar de las circunstancias

Con Andrés desde casa conectando vía Skype con el resto de chicos del grupo (Nacho, Martín, Missis y Luis), han comenzado hablando sobre las extrañas circunstancias en las que han tenido que presentar este disco: “Este álbum nos ha llegado en un momento que nunca nos hubiésemos imaginado”.

A pesar de las complicaciones, Andrés ha asegurado que le hace feliz saber que su música está acompañando a personas en estos duros momentos: “Van pasando los días y los ánimos se van achacando. Ahora tenemos la labor de ayudar de alguna manera y me hace feliz saber que la gente se siente acompañada”.

Aunque los chicos ahora pertenezcan a uno de los grupos más importantes de la industria de la música, no siempre han estado en la cima y los principios no fueron fáciles. Durante el Live se han acordado de aquellas primeras firmas donde apenas había gente: "Nunca hemos pensado en abandonar nuestra carrera y mira que recordamos una firma de discos en Canarias en la que estuvimos nosotros y diez personas más". Eso sí, de todo se aprende y ahora se ven más fuertes gracias a eso: “Estamos hechos a las adversidades y nos hacemos fuertes, somos como las Tortugas Ninja”

¿Qué harían si tuvieran una hora en la calle?

En tiempos donde no se puede salir a la calle, Karin ha querido preguntarle a Andrés qué haría si tuviese una hora fuera de casa. “Me pondría un cártel de ‘regalo abrazos’. Soy súper cariñoso y lo haría sin problema”, ha asegurado el vocalista del grupo.

Sin lugar a dudas, los chicos de DVICIO también echan de menos las circunstancias normales. Y sí, los abrazos están entre sus rutinas.

El presentador también ha querido ponerlos en un aprieto y les ha preguntado a quién dejarían fuera de casa del grupo en tiempos de cuarentena. “Yo echaría a Missis que está muy inquieto. Se ha montado una mesa pimpón”.

La primera vez de DVICIO

Pero la pregunta más comprometida ha venido de uno de los fans del grupo, que les ha escrito a través de las redes sociales. Aprovechando que tienen un tema que se llama Primera vez, les ha preguntado cuándo perdieron la virginidad.

Nacho y Andrés lo hicieron con 15 y Missis con 17. “Cuando salga de la cuarentena”, ha contestado entre risas Martín.

Además, cuando Karin les ha preguntado qué es lo más vergonzoso que les ha pasado ha salido a relucir una anécdota sobre Martín. “Casi le pillan sus suegros ahí. Lo pillamos nosotros encima de un tejado en calzoncillos.

DVICIO contesta a Aitana y lanza la pregunta a David Otero

Andrés también nos ha contestado a la pregunta que le lanzó Aitana en el anterior Live de LOS40 sobre qué serie es la que menos le ha gustado y la que más, para poder verla esta cuarentena: “La que más me gusta es Narcos, ahora he visto Narcos México. La que menos, voy a decir una película que me ha parecido súper rara, El Hoyo”. ¡Toma nota!

Además, los chicos han tenido que formular una pregunta para nuestro próximo invitado de #YoMeQuedoEnCasaConLOS40, David Otero: “¿Cuándo va a cambiar de peinado?”. Nacho, ha tenido más picaresca y le ha lanzado la siguiente pregunta: “¿Con qué artista de LOS40 no haría una colaboración?”

Nacho, ha tenido más picaresca y le ha lanzado la siguiente pregunta: "¿Con qué artista de LOS40 no haría una colaboración?"