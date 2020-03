Aitana: “Me iba a ir a Colombia a grabar algo muy guay, tenía dos videoclips en marcha”

Tras Dani Fernández, Beret y Nil Moliner, llegó el momento de que una chica cogiese las riendas de nuestros Live de Instagram con #YoMeQuedoEnCasaConLOS40. ¿Y quién mejor que nuestra queridísima Aitana? La artista lleva varios días sin publicar nada en su cuenta de Instagram y todos sus fans estaban preguntándose lo mismo: ¿qué está haciendo esta chica durante la cuarentena? Para salir de dudas, nos hemos puesto en contacto con ella a través de nuestro querido Félix Castillo. Y sí, podemos estar tranquilos porque la intérprete de Teléfono está bastante tranquila. De hecho, hasta ha encontrado un nuevo hobby: Tik Tok.

“Llevo un montón de días grabando vídeos para Tik Tok cantando, porque no sé qué otra cosa hacer, pero luego no lo subo. No me veo. Es que soy muy perfeccionista”.

Aprendiendo a usar Tik Tok

Aunque Aitana todavía no se ha animado a dar un concierto a través de las redes sociales como muchos otros compañeros de profesión, la joven dice que no lo descarta: “Me da un poco de respeto ponerme delante de la pantalla a cantar en directo. Supongo que lo acabaré haciendo. Lo que más se parece a lo que quiero hacer es grabar muchos vídeos para la pataforma de Tik Tok. Son todos cantando y podría ser algo parecido”. Quizá se anime a cantar la Tusa, ya que nos ha asegurado que es muy fan de Karol G.

¿Y cómo mata el tiempo estos días la estrella pop? “Estoy componiendo, leyendo y haciendo un montón de sudokus”. También ha visto la última temporada de Élite en Netflix y nos ha confesado cuál es su personaje favorito.

Además, Aitana ha hablado sobre el sentimiento que más le inspira a la hora de componer una canción, ¿lo adivináis? “El amor, está claro. Porque el amor lo mueve todo. Todo el mundo sufre de amor y te inspira muchísimo a la hora de escribir”. De hecho, nos ha confesado que a la hora de escribir Con la miel en los labios tuvo que pensar que iba a romper con su pareja.

Planes truncados

La artista también nos ha asegurando que tenía un par de canciones a la vuelta de la esquina, cuyos videoclips deberían haberse rodado estas semanas: “Me iba a ir a Colombia a grabar algo muy guay. Había dos videoclips en marcha estas dos semanas. Las canciones están, pero los videos no. Lo guay sería sacar las dos cosas a la vez”.

Cuando una de las usuarias le ha preguntado a través de los comentarios sobre la posible colaboración que tenía en inglés, Aitana ha contestado: “También está, pero ahora mismo se ha paralizado todo”.

Eso sí, cuando termine este periodo de encierro, además de retomar su carrera, la joven va a continuar con otra asignatura pendiente: el carné de conducir. “Me lo tengo que sacar porque ya estoy apuntada. Fui a una clase grupal del teórico y todo. Cuando salga de aquí sacármelo”, ha asegurado.

"Amaia es más guay para esas cosas"

Félix también le ha querido preguntar acerca del grupo de WhatsApp de ‘Amiguetes’, del que Amaia fue expulsada hace unas semanas por no hablar: “Yo es que nunca estuve en ese grupo. Quise entrar, pero nunca me metieron en el grupo de ‘Amiguetes’. Yo quería entrar. Es que Amaia es mas guay para esas cosas, pero yo no les tengo ningún rencor. De verdad”.

Posiblemente, aunque Aitana estuviese en el grupo de ‘Amiguetes’, sería de las que participan poco. ¿La razón? Nos ha confesado que es de ese tipo de personas que dejan en visto: “Pero no en plan mal porque luego llamo. Prefiero hablar. Bueno, habrá gente que dirá que eso es mentira”.

Para terminar, Aitana ha lanzado una pregunta a nuestros próximos invitados al Live: DVICIO. “¿Cuál ha sido la peor y la mejor serie que habéis visto en Netflix?”. ¿Se animarán los chicos a contestar?