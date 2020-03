Sebastián Yatra y Ricky Martin juntos en “una canción que nos puede acompañar en los momentos más duros”

Sebastián Yatra está confinado en su casa, como debería estar todo el mundo. Y ha estado muy activo en redes estos días compartiendo reflexiones, contando cuentos a los más pequeños, felicitando a su chica por su cumpleaños y aportando su granito de arena en estos tiempos duros. Además, ha anunciado tema nuevo para esta misma semana. Y promete ser algo especial.

“Este jueves vamos a estar lanzando una canción y video realmente especial al lado de una de las personas más buenas que he conocido, @ricky_martin 🙏🏻 Me pongo feliz porque considero que es una de las mejores obras que hemos logrado en nuestras carreras y sé en el fondo de mi corazón que nos puede acompañar en estos momentos tan duros... “, nos contaba en redes sobre la colaboración con el portorriqueño.

No ha dado muchos más detalles, aunque sí ha seguido reflexionando sobre lo que posiblemente sea el mensaje que lancen con esta canción: “La promesa de un nuevo resplandor se alza en la bóveda celeste previa conquista colectiva de la imperativa armonía vital. Reverdecemos en cuerpo y alma. Vibraremos en la única frecuencia inmune; la frecuencia del amor, que nos permite coexistir sanamente mereciendo la elevación universal absoluta. ⭐️🌎☀️💚” Quizás nos ha hecho #FaltaAmor 💔 pero estoy seguro que la fe, la esperanza y la empatía nos van a ayudar a rescatar eso que tanto nos estaba haciendo falta... Dios tiene su plan. Vamos a renacer más fuertes que nunca… 🙏🏻”.

“No perdemos la esperanza. Amanece por oriente y a pesar de las grietas provocadas, el deseo de resurgir nos consume. El astro magno irrumpe como fuente de vida y conciencia global. Un nuevo día llega y renacemos sin evocar las penas y sus angustias. 🙏🏻🌤💙” Hace #FaltaAmor”, añadía.

Y es que durante tantas horas metido en casa le ha dado para pensar mucho, para reflexionar sobre esas cosas que normalmente no tenemos en mente por falta de tiempo. “He estado pensando mucho por estos días... lo malo que he hecho y lo bueno que he hecho … lo bueno hemos logrado como sociedad y las costumbres malas que hemos adoptado... al final de esta reflexión siento que quizás nos ha hecho #FaltaAmor 💔”.

Tiene pinta de que este nuevo tema girará en torno a esa falta de amor y hacia ese abrir los ojos que nos está permitiendo esta situación. “Estoy seguro que la fe, la esperanza y la empatía nos van a ayudar a rescatar ese amor que tanto nos estaba haciendo falta... creo que Dios tiene un plan y no sé si sea por coincidencia o por alguna razón que aún no entiendo, pero este jueves vamos a estar lanzando al lado de @ricky_martin una canción y video que considero de las mejores obras que hemos logrado en nuestras carreras 🤍 Una canción que nos puede acompañar en los momentos más duros. Yo estoy seguro que de esto vamos a renacer más fuertes... 🙏🏻”, terminaba diciendo.

Y para acompañar sus palabras ha compartido tres acuarelas que van de la calma a la tempestad.