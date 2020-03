Así debes desinfectar tu móvil si quieres prevenir contagios

Comenzamos la segunda semana de confinamiento y de lucha colectiva para frenar la expansión del Coronavirus. Una crisis sanitaria que necesita de nuestra colaboración, más que nunca, para que se frene, entre otras cosas, la curva que amenaza con colapsar los hospitales.

Desde el equipo de Anda Ya, que como ya sabéis, se ha tenido que separar y tomar medidas para ayudar en esta lucha que es de todos, buscamos pequeños gestos que pueden ser una diferencia y una gran ayuda en nuestro día a día.

La conciencia que se ha creado sobre la limpieza y el cuidado de las cosas es una de las claves del éxito para acabar con esta pandemia, la higiene se ha convertido en uno de los puntos claves para reducir este problema. Por ello, y como bien sabéis los geles desinfectantes han desaparecido de los comercios.

Lavarnos las manos con frecuencia, y por supuesto con insistencia, es clave para prevenir infecciones. Pero de nada sirve si no cuidamos las superficies y los objetos, que también tocamos con frecuencia, y que, en ocasiones, olvidamos.

Uno de ellos, que solemos llevar en nuestras manos a todas horas, es nuestro teléfono móvil. Una fuente de microbios que nos acompaña a donde vayamos, que cuenta con una decena de baterías diferentes, pero que, por suerte, puede ser desinfectado y para que sea más seguro.

La limpieza en este tipo de dispositivos debe repetirse con mucha frecuencia, la misma con la que lavamos nuestras manos, sobre todo en estos tiempos. Para mantener la higiene de los móviles no se necesitan equipos ni productos especiales.

Lo primero que debemos hacer es apagar el teléfono, por prevención, y dejarlo 'desnudo', quítale la funda y los accesorios que le hayas colocado previamente, y no olvides que también tendrás que desinfectarlos. Aquí nada ni nadie se escapa.

Cuando lo tengamos listo debemos escoger un trapo o bayeta que esté limpio, si no podríamos mover las baterías de un lado a otro y esto no serviría para nada. Después, con un poco de agua templada y algo de jabón, no te pases con las cantidades, no queremos fundir el móvil, pasa el trapo con cuidado arrastrando todos los gérmenes hacia fuera.

Por último, es importante recordar que debemos evitar productos como la lejía o el amoniaco, pueden ser bastante dañinos para los dispositivos. Con algo tan simple como el jabón podemos conseguir el mismo efecto. Ahora, y después de hacer el mismo proceso con la funda y los accesorios, ya tendrás un móvil libre de virus, así de sencillo.

