La gente no dio crédito a lo que ocurrió entre Residente y Tini en un Instagram Live

En estos tiempos de confinamiento por el coronavirus, la gente está conectada con el resto del mundo a través de las redes sociales. Nunca hubo tantos Instagram Live como ahora. Son muchos los artistas los que están recurriendo a esta vía para ponerse en contacto con sus fans. Charlas, conciertos, lecturas de poesía…estamos viendo de todo, incluso charlas insólitas como la que mantuvieron este fin de semana Residente y Tini.

El rapero, últimamente lo ha petado con René, el tema en el que durante más de siete minutos va repasando los buenos, pero, sobre todo, los malos momentos de su vida. “Una noche me sentía muy mal, estaba en Mexico, el estadio esperándome, y yo no quería salir del hotel. Llamé a mami porque quería tirarme del balcón y no sabía por qué. Esa noche llegaba un amigo y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema”, contó en redes sobre el origen de esta canción que en tan sólo una semana ya había superado los 40 millones de reproducciones.

Una de las que se han emocionado con esa canción es Tini. La novia de Sebastián Yatra, que esta semana ha cumplido los 23 años, quiso conectarse a uno de los Instagram Live que ha hecho el cantante. Lo curioso es que Residente la agregó a su charla sin saber quién era realmente.

Ella fue contestando a sus preguntas con toda la humildad del mundo y sin recordarle que, ella tiene más de doble de seguidores que él en Instagram. La verdad es que la conversación no tiene desperdicio.

“Sos muy creativo y muy cool. La última canción que lanzaste la escuché mucho, me gustó mucho el mensajito. Felicitaciones”.

“¿Tu nombre es Tini?”.

“Martina, me dicen Tini y soy de Argentina”.

“¿De Buenos Aires?”.

“Sí, sí, de Buenos Aires”.

“¿Y cantas?”.

“Sí, canto”.

“¿Y qué cantas?”.

“Un poco de todo: Pop, reguetón, baladas… Te admiro mucho. Qué cool. Me conecté a tu vídeo porque estoy despierta, medio sin sueño”.

“Yo me acuesto tarde”.

“Yo también, soy bastante nocturna”.

“Yo y mi novia nos acostamos bastante tarde, normalmente a las 4 de la mañana”.

“La verdad que también bastante tarde. Acá en cuarentena, con mi familia y pasando este momento”.

“Eso es lo más importante, que se mantengan en las casas, brother. Porque la gente empieza a salir por cualquier estupidez, a comprar, y de verdad no necesitan nada, tienen todo ahí. Si tienes una necesidad bien cabrona, pues sal, pero tú sabes que a veces salen y no hay una verdadera necesidad de salir. Y lo que haces es que, si estás contagiado, contagias a otros y se vuelve todo peor pero vamos a ver, dicen que por ahí viene la cura”.

“Ojalá pronto, pero mientras tanto, la mejor medicina es quedarnos en casa para no contagiarnos entre nosotros”.

Ambos compartieron ese mensaje que debe extenderse al mundo entero para intentar parar esta pandemia, pero el momento dejó atónitos a los que estaban conectados que no podían creer que Residente no hubiera reconocido a la argentina.

