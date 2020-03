De Radiohead a Bruce Springsteen: ocho grandes discos grabados en casa

La creatividad no entiende de lugares ni de momentos, y ante la imposibilidad de hacerlo en unestudio de grabación, cualquier lugar es buena opción para componer y grabar nueva música. Desde el salón de su casa a un desván, los artistas de todas las épocas han utilizado cualquier habitación de su casa para sacar adelante discos enteros.

En esta situación de aislamiento que nos ha tocado vivir, viene bien recordar que el confinamiento no está reñido con los nuevos proyectos musicales, y que, con un equipamiento mínimo, se puede conseguir grandes discos.

Radiohead – OK Computer (1997)



Nombrado por muchos críticos como el mejor disco de Radiohead, el grupo comenzó a ensayar y grabar OK Computer en un cobertizo lejos de un estudio convencional. Colin Greenwood , bajista y fundador de la banda, lo recuerda así: "Teníamos este prototipo de estudio-móvil donde podíamos tomar todo dentro del estudio para capturar aquellos entornos naturales. Había que orinar en la esquina porque ahí no había retretes ni agua corriente. Estaba en medio de la naturaleza rural". No fue el único lugar dode grabaron, terminaron el disco en una mansión histórica cerca de Bath y propiedad de la actriz Jane Seymour, e incorporaron el uso peculiar de las diferentes habitaciones y ambientes que ofrecía la casa.

Radiohead - 'Paranoid Android'

Bob Dylan and the Band – Basement Tapes (1975)

Después de un accidente de moto bastante grave, Bob Dylan decidió recluirse para recuperarse lejos del ruido, en una casa de campo en la que poder dejar volar su imaginación y creatividad sin las prisas de la ciudad. Fue en este momento en el que decidió ponerse a trabajar en nuevas canciones con la banda que le acompañaba en sus giras: The Hawks. El lugar para hacerlo era perfecto: el sótano de la Big Pink, una casa apodada así porque estaba pintada de rosa, en la que vivían tres miembros del grupo. Basement Tapes fue editado años después, y en él se puede apreciar ese sonido crudo, directo, sin artificios ni arreglos.

Bob Dylan and The Band - 'The Basement Tapes'

Bruce Springsteen – Nebraska (1982)

El Boss grabó las demos del que sería su sexto disco en una grabadora de cuatro pistas en su hogar, en Nueva Jersey. Eran unas tomas con muy poca instrumentalización, guitarra, armónica y la voz de Springsteen. Así recordaba esta producción en una entrevista en la revista Rolling Stone: "Podía cantar y tocar la guitarra, y luego tenía dos pistas para hacer algo más, como sobregrabar una guitarra o añadir una armonía. Iban a ser demos. Luego tenía un pequeño Echoplex y las mezclé un poco, y eso fue todo. Esa fue la cinta que se convirtió en disco. Finalmente pensamos: 'Oh, ese es el álbum'. Técnicamente, fue difícil tenerlo en disco. El material fue grabado de manera extraña, la aguja leía mucha distorsión y no seguía la cera. Casi tuvimos que publicarlo como cassette", recuerda.

Bruce Springsteen - 'Nebraska'

The Rolling Stones – Exile on Main St. (1972)

Muchas de las pistas de este doble álbum se grabaron en la casa de campo de Mick Jagger surante las sesiones para Sticky Fingers, su anterior álbum, y en un verano en una casa alquilada al sur de Francia. El guitarrista Keith Richards había alquilado la villa para vivir mientras la banda vivía en el extranjero como exiliados fiscales. Las sesiones diarias de grabación se alargaban durante horas en plena noche, con diferentes invitados que variaban mucho de un día a otro dependiendo de quién estaba presente. Sin los límites de un espacio de estudio formal, las sesiones fueron sueltas y desorganizadas, lo que quedó de manifiesto en lo ecléctico y sensación de descuido del álbum.

The Rolling Stones - 'Sweet Virginia'

Nine Inch Nails – The Downward Spiral (1994)

Es uno de los grandes álbumes de la banda, y también de los más oscuros. Trent Reznor quería grabar gran parte del mismo en Nueva Orleans, pero por una serie de obligaciones no pudo hacerlo, y finalmente optó por otro escenario: la casa donde la modelo y actriz Sharon Tate fue asesinada por seguidores de Charles Manson.Reznor pensó que la idea de grabar un material en esta vivienda le daría una motivación extra, ya que le parecía "interesante".

Nine Inch Nails - 'Closer'

Gorillaz – The Fall (2010)

La banda animada creada por Damon Albarn, exvocalista de Blur, publicó este, su cuarto LP, un 25 de diciembre. No es una banda nada convencional y, como tal, tampoco lo fue su proceso de creación ni grabación. No fue en un estudio de grabación ni tampoco en una casa, sino que Albarn usó un iPad para registrar durante una gira en autobús en la que recorrió Estados Unidos y Canadá. "Literalmente lo hice en ruta. No lo escribí antes, no lo preparé. Solo lo hice día a día como una especie de diario de vida de mi experiencia en America", dijo Albarn en una entrevista.

Gorillaz - 'Phoner To Arizona'

Red Hot Chili Peppers – Blood Sugar Sex Magik (1991)

La banda buscaba en este nuevo disco una forma de hacerlo poco convencional, y lo consiguió. El productor elegido por Red Hot Chili Peppers sugirió la mansión en la que alguna vez vivió el mago Harry Houdini. La banda decidió que permanecerían dentro de la mansión durante toda la grabación, aunque Chad Smith, convencido de que el lugar estaba embrujado, se negó a quedarse. Frusciante, Kiedis y Flea tenían cada uno su propia habitación en cada extremo de la casa.

Red Hot Chili Peppers - 'Under The Bridge'

Bon Iver – For Emma, Forever Ago (2007)

El álbum de estudio debut de la banda de indie folk Bon Iver fue principalmente trabajo del cantante y compositor Justin Vernon. Mientras vivía en Carolina del Norte, enfermó de mononucleosis y una infección hepática, por lo que se recluyó en la remota cabaña de caza de su padre para estar solo. Cazó su comida, se enfrentó a un oso y pasó tardes cortando madera a hachazos. Pero al poco tiempo, en la soledad del invierno compuso y grabó nueve temas.