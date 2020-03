Gonzalo confirma la relación de Susana y Cepeda: “Ojalá sean muy felices”

Desde que volvió a la televisión de la mano de La Isla de las Tentaciones, Gonzalo Montoya se ha convertido en una de las caras más frecuentes de Telecinco. El sevillano se convirtió en uno de los grandes protagonistas del reality, sobre todo en el último programa cuando su pareja, Susana, decidió que no quería seguir con él en la hoguera. El joven se quedó sin palabras y aseguró que no entendía la situación.

Una vez que acabó la grabación del programa, cada uno tiró por su lado hasta que se reencontraron en el plató seis meses después. Ahora, cada uno vive su vida e incluso ella podría haber encontrado de nuevo el amor de la mano de Cepeda, tal y como os comentábamos hace unos días.

De hecho, el intérprete de Gentleman acudió al cumpleaños de Susana, confirmando que, al menos, se llevan muy bien. Desde que nacieron estos rumores, Gonzalo no ha dejado de mandar indirectas a través de las redes sociales. Incluso ha asegurado que él es mucho más guapo (afirmación por la que los fans del músico se le han echado encima).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gonzalo Montoya (@gonzalomontoya9) el 17 Mar, 2020 a las 6:22 PDT

Pues bien, la cosa no ha terminado ahí y Gonzalo ha continuado hablando de la relación de Susana con Cepeda. El pasado fin de semana, el sevillano apareció en Viva la vida vía Skype para hablar de la polémica que ha surgido con el cantante. Lo primero que quiso aclarar es que no se siente despechado: “Me hace gracia lo del despecho, nunca es despecho, lo que pasa que el humor sarcástico e irónico está al alcance de muy pocos. Lanzó una bromita por redes y yo soy muy tonto, pero si me encuentro con alguien que es más tonto que yo a mí me da la cuarentena”.

Cuando a Gonzalo le mostraron las imágenes de Susana cenando a solas con Cepeda en un restaurante de Madrid, el joven aprovechó para confirmar la relación: “Por las fuentes que tengo, que son bastante cercanas, sí que tiene una relación y ojalá sean muy felices”.

También quiso terminar con el debate sobre su comentario en redes sociales diciendo que era más guapo que el ex triunfito: “Hay una cosa que se llama libertad de expresión y si yo digo que este chico no es más guapo que yo no sé por qué las redes se incendian”.