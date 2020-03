Sara Carbonero recurre a un clásico de Michael Jackson para encontrar la paz estos días

Sara Carbonero vive el confinamiento con los suyos. Como el resto del mundo, está viviendo con incertidumbre y asimilando todo lo que está sucediendo que, por rato, parece irreal. Son momentos de conservar la calma y la tranquilidad y ella ha encontrado un modo de hacerlo.

“En estos días de confinamiento, incertidumbre y confusión, cada uno tenemos nuestros ‘trucos’ para relajarnos y encontrar un poco de paz. En mi caso, lo que mejor funciona es la música”, aseguraba en redes. Y a eso nos sumamos porque la música es el mejor remedio para muchos males, y este no iba a ser menos.

Se nota en la buena acogida que están teniendo las diferentes iniciativas que están llevando a cabo los artistas. Ya lo decía David Otero en su live con LOS40, que había momentos durante ente encierro, en los que escuchaba la radio y alguna canción en concreto le emocionaba y le hacía llorar. Son momentos de sentir y de soltar y la música ayuda a conseguirlo.

“Cuando era pequeña, los sábados eran días dedicados a ver videoclips en familia. Hoy, casi 20 años después hemos rescatado Heal the world. Un himno humanitario para ayudar a niños en zonas de conflicto que Michael Jackson creó con una melodía y mensaje simples, con el fin de que el mundo entero lo pudiera cantar”, señalaba Carbonero junto a imágenes de ese vídeo.

“En varias entrevistas el propio Michael dijo que era la canción de la que se sentía más orgulloso, incluso fue tocada en su funeral e interpretada como la había ensayado en el mismo lugar justo unas semanas antes mientras preparaba su gira This is it. En ese preciso momento, la canción se volvió eterna y hoy, parece que esa letra nos pellizca un poco más a todos”, concluía.

Y, desde luego, es un clásico de esos que están presentes en momentos donde la emotividad predomina, y sin duda, en estos momentos vamos sobrados de intensidad emocional. ¿Tú ya tienes tu canción para conseguir esa paz?