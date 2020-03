‘El Club de los Cinco’: curiosidades de la película que (quizá) no sabías

Hace ya 35 años, el desaparecido director John Hughes estrenó El Club de los Cinco. La película llegó incluso a convertirse en una cinta de culto con el paso del tiempo y es uno de los grandes clásicos de los años 80 y una de las más icónicas de toda na generación de adolescentes.

Un 24 de marzo, una mañana de sábado, los protagonistas de esta película se enfrentaban a un encierro como castigo en el instituto Shermer. En ese contexto, tuvieron que hacer un ensayo sobre sí mismos de 1.000 palabras sobre cómo se veían a sí mismos, algo que, a pesar de que no lo sabían, cambiaría sus vidas.

Más allá de los estereotipos

Todos los jóvenes representados en la película tenían unas características muy marcadas, y muy diferentes entre sí. Allison era una mentirosa, Bender era víctima del maltrato de su padre, Claire sentía vergüenza por su virginidad, Andrew tenía problemas con su progenitor y Brian, el más empollón, se sentía muy presionado por los estudios. Con estas circunstancias tan distintas, todos ellos acaban sintiéndose unidos en ese castigo por los problemas y expectativas que sus padres tienen sobre ellos.

Un reparto sin mucho recorrido

El reparto de la película no ha tenido una carrera demasiado larga ni exitosa. Molly Ringwald, Judd Nelson, Emilio Estévez, Anthony Michael Hall y Ally Sheedy interpretaron sus papeles, muy diferentes entre ellos, y quedaron marcaos con ellos. Sin embargo, ninguno ha logrado una proyección larga en el tiempo. No hay que olvidar al subdirector Richar Venon, interpretado por Paul Gleason.

El club de los cinco - Trailer subtitulado español

Adolescentes de verdad

Estamos acostumbrados a ver actores más mayores interpretando a jóvenes. En el momento de filmar, sólo dos de los cinco protagonistas eran menores de edad y realmente eran adolescentes: Molly Ringwald y Anthony Michael Hall, que tenían 17 años. El resto, de todos modos, tenían 23 y 26 años, por lo que no eran demasiado mayores.

Una banda sonora muy 'classic'

Los temas que suenan en El Club de los Cinco son geniales, y es un disco que merece mucho la pena tener y disfrutar. Como tema principal, hay que destacar el icónico Don´t you (forget about me) de Simple Minds, muy adecuado para ilustrar esa generación de jóvenes en la década de los años 80. Se transformaría en número 1 en las listas de América y Europa durante varias semanas.

Simple Minds - 'Don't You (Forget About Me)'

Casi participa Nicolas Cage

El actor Nicolas Cage fue la primera elección para interpretar al protagonista, John Bender. Nunca llegó a hacerlo por problemas económicos: el equipo de la película no tenía suficiente dinero para pagar su sueldo. La segunda alternativa fue John Cusack, quien fue reemplazado a último minuto por Nelson.