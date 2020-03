La sorprendente voz de la hija de Chayanne

El confinamiento está sacando la vena artística de muchísimas personas repartidas por todo el mundo. Pero tal vez una de la que más nos ha sorprendido ha sido la de Isadora Sofía Figueroa, la hija de Chayanne.

Como está haciendo todo el mundo, la joven acudió a sus redes sociales para intentar inspirar y entretener, durante unos minutos al menos, a los que peor están pasando esta crisis utilizando la música como elemento inspirador y esperanzador.

Lo que no sabíamos es que Isadora había heredado una voz con talento como la de su padre. Con la única compañía de un teclado, la hija de Chayanne hizo un medley entre Let it be de The Beatles y la versión española de We are the world (Somos el mundo).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isadora Sofía (@isadorafigueroa) el 21 Mar, 2020 a las 1:37 PDT

"A pesar de estar en casa, podemos estar unidos de otras formas. Aquí les comparto un pedacito de mi corazón...la música. #yomequedoencasa" escribía en su publicación en Instagram cuya viralidad ha quedado demostrada gracias a las miles de interacciones que acumula el vídeo.

Si hace un par de años ya nos llamaba poderosamente la atención su increíble parecido (¡parecen como dos gotas de agua!) tras escucharla cantar también nos hemos llevado una enorme sorpresa que nos hace sospechar que pese a su juventud, Isadora podría tener una prometedora carrera musical.

Ni Lorenzo ni Isadora, los dos hijos de Chayanne con la venezolana Marilisa Maronese, han mostrado antes su intención de continuar con el legado musical de su padre pero por lo visto en este vídeo, no será por falta de voz.