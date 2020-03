¿Qué significa “bixis”, el término que usa Rosalía en ‘Dolerme’?

Este martes, 24 de marzo, Rosalía nos ha dado una alegría en forma de nueva canción: Dolerme. Acompañada de los acordes de una guitarra, la voz de la cantante se distorsiona con la producción en la primera escucha. Por suerte, ¡podemos escucharla tantas veces como queramos!

Dolerme no es solo el tema más cercano al pop rock de su carrera, también uno lleno de significado. Al menos, lo que tiene que ver con la letra. La artista catalana, que ha decidido poner su granito de arena en que estos días sean lo menos grises posibles, ha compartido una canción llena de nostalgia donde habla sobre una relación ya acabada por la que “yo ya no sé por qué no quiere dolerme”. Vamos, que tiene más que superada.

Rosalía interpela directamente a una persona que significó mucho en su vida pero por la que ya no siente nada romántico. De hecho, se puede intuir por la letra que se alegra de que aquel amor se haya acabado y avisa a sus siguientes ligues de lo que tienen por delante: “Esas bixis que ahora tienes baby, no saben que les espera, lo que les espera, lo que les espera”.

Pero, ¿de dónde viene esa expresión de bixis? Tenemos que reconocer que al principio nos ha costado saber a qué se refería la artista, intentando buscar el término en diccionarios urbanos en castellano. ¡Error! Parece que pasar tanto tiempo en Estados Unidos está pasándole factura a la diva y está añadiendo términos anglosajones en su forma de hablar. Totalmente normal si se relaciona casi todo el rato con estadounidense.

Pues bien, hemos buscando “Bixis” en el Urban Dicitionary, nuestro gran aliado en estos casos, y hemos descubierto que se trata de una forma aún más coloquial de decir “Bitches”.

Para todos aquellos y aquellas que no sepan lo que significa “Bitches” o “Bitch” (ya sea porque no han escuchado una canción de Britney Spears en la vida o por falta de inglés), os aclaramos que significa “puta” o “zorra” en término coloquial.