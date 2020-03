Bon Jovi quiere contar tu historia en Do what you can

Do what you can. Ese es el título con el que Bon Jovi ha bautizado su nueva canción. Un tema que será diferente a todo lo que han hecho hasta la fecha ya que la banda de Nueva Jersey quiere contar con todos sus seguidores para escribirla.

A través de las redes sociales, su líder Jon Bon Jovi explicaba la iniciativa a todos sus seguidores: "Estos momentos que estamos atravesando son desafiantes, territorio desconocido e inexplorado. Pero una cosa es segura, lo vamos a superar. Hice lo que se me da mejor sentándome con mi guitarra e intentando escribir algo para vosotros, tal vez para hacer el día más brillante para vosotros. Aquí va mi idea. Escribimos esto juntos. Os doy el coro y el primer verso. Yo voy a tocar el segundo verso pero vosotros contadme vuestra historia. Contadme lo que estáis pasando, lo que estáis sintiendo, lo que estáis sufriendo".

Todo parece indicar que esta canción formará parte del esperado nuevo disco de Bon Jovi que verá la luz el próximo 15 de mayo bajo el título de 2020. "Recordad que vamos a pasar esto así que canta tu canción conmigo y recuerda que cuando no puedas hacer lo que haces, haz lo que puedas" explica el cantante de la formación.

"En estos momentos desafiantes estoy con vosotros en alma y corazón. Vamos a pasar esto juntos. Sed fuertes" aseguraba Jon Bon Jovi en uno de sus últimos vídeos a través de Instagram. Todo ello poco después de que David Bryan, uno de los fundadores de Bon Jovi fuera diagnosticado del virus.

Parte de la letra de Do what you can es "Tonight they're shutting down the borders / And they boarded up the schools / Small towns are rolling up their sidewalks / One last paycheck coming through / I know you're feeling kind of nervous / We're all a little bit confused / Nothing's the same, this ain't a game / We got to make it through / When you can't do what you do / You do what you can" y los rockeros están esperando nuevas ideas para la letra a través de su página oficial en Facebook.

Limitless, una canción con un importante mensaje político, fue el segundo adelanto de lo nuevo del grupo después de Unbroken, canción principal de la banda sonora del próximo documental de Netflix, To Be Of Service, un tema que pone el foco sobre los miles de veteranos que tienen que convivir con estrés post-traumático.

Parece que el nuevo disco de Bon Jovi no tendrá desperdicio en cuanto a los mensajes se refiere. Jon aseguró que el álbum contendrá nuevos temas más "sociales", incluyendo canciones sobre veteranos con trastorno de estrés postraumático y los recientes tiroteos en Ohio y Texas.