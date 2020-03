Kygo anuncia su tercer disco de estudio: Golden hour

Tres años después de la publicación de su triunfal Kids in love (2017), Kygo por fin ha confirmado buenas noticias para todos sus seguidores. Su tercer disco de estudio ya está finalizado.

A través de las redes sociales del productor y DJ hemos podido conocer además el título de este nuevo proyecto musical: Golden hour. El primer sencillo se presentará este mismo viernes, 27 de marzo, con dos invitados espectaculares.

El noruego ha conseguido reclutar a la sueca Zara Larsson y al rapero estadounidense Tyga para Like it is, el primer single que servirá como tarjeta de presentación de su tercer proyecto musical.

Kygo no ha confirmado cuánto tiempo tendremos que esperar para que Golden hour vea la luz, es decir, su fecha de lanzamiento, ni el listado definitivo de canciones o si el elepé incluirá alguna colaboración más con otros djs.

"Hola. Espero que estéis todos bien y positivos en estos duros momentos. Lo bueno de tener que estar encerrado en casa todo el día es que tienes tiempo suficiente para trabajar en nueva música. Estoy muy emocionado de anunciar que he finalizado mi tercer álbum 'Golden hour'. El primer single verá la luz este viernes" escribió el músico y productor a través de sus redes sociales.

En ese tiempo de ausencia discográfica, hemos podido disfrutar de Kygo a través de sus espectaculares colaboraciones con OneRepublic, Imagine Dragons, Valerie Broussard o The Chainsmokers. También hemos visto su faceta como productor en el estreno de Higher love, el primer single póstumo de Whitney Houston.

El último estreno de Kygo llegaba de la mano de Sandro Cavazza con quien finalizó Forever yours como tributo al fallecido Avicii. Tanto Sandro Cavazza como el propio Kygo se encargaron de dejar claro que este tributo no es la Forever yours que el malogrado DJ sueco tuvo en su cabeza y nunca terminó. Sea como fuere, es una de las canciones dance que marcarán esta primavera.