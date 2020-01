Kygo rinde tributo a Avicii con una versión de Forever yours

Gustar y contentar a todo el mundo es algo extremadamente complicado. Y ni siquiera rendir tributo a un artista fallecido homenajeando una de sus canciones está exento de polémica para algunos. Tanto Sandro Cavazza como el propio Kygo se han encargado de dejar claro que esta Forever yours que presentan como tributo a Avicii no es la Forever yours que el malogrado DJ sueco tuvo en su cabeza y nunca terminó.

En 2015, Sandro Cavazza comenzó a trabajar en algunas composiciones para el DJ y co-escribió canciones para el álbum Stories de 2015 como Sunset Jesus, Gonna Love Ya... En 2016, se pidió a Sandro que se uniera a Tim en una gira en autobús conduciendo por Estados Unidos, pasando por parques nacionales, escribiendo música en el camino y terminando la gira en Miami para el espectáculo de Tim en el Ultra Festival.

Fue ahí donde se fraguaron las primeras etapas de la canción de Sandro Cavazza con su amigo, el querido y aclamado DJ, productor, músico, compositor e intérprete Tim Bergling, más conocido como Avicii. Tim inmediatamente comenzó a trabajar en la canción. Estrenó una demo en el festival Ultra Music Festival de Miami que sorprendió a todo el mundo pero nunca tuvo la oportunidad de terminarla antes de que falleciera.

Inspirados en la versión demo de Tim que sonó en el UMF en el año 2016, Kygo y Sandro han producido juntos una versión para honrar su memoria. Junto con el lanzamiento individual de Forever Yours (Avicii Tribute) han presentado un video completo donde ambos artistas hablan sobre el proceso de llegar a la versión final y lo que Tim y esta canción significaron para cada uno de ellos.

Sandro comparte sus recuerdos del viaje: "Escribimos muchas canciones durante ese viaje, incluyendo Without You, en la parte trasera de un autobús, y también canciones que se estrenaron en el Ultra cuando llegamos allí para el espectáculo". Forever Yours fue una de estas canciones: "Se la había mostrado a Tim dos días antes de comenzar la gira y Tim había presentado una primera demo increíble que me preguntó si la podía poner en el Ultra". Eso fue hace cuatro años y desde entonces he perdido un amigo. Esta versión de Forever Yours es un homenaje a Tim que Kygo y yo hemos reunido para honrar lo que ha significado para los dos. Era el ídolo más grande de Kygo y su mayor inspiración y eso es lo que ha hecho posible este homenaje" explica Sandro.

De las miles de personas que recordaron haber escuchado la misteriosa canción durante el set de Avicii en el Ultra, estaba Kyrre Gørvell-Dahll, también conocido como Kygo. "Esa canción fue especial", dice el DJ y productor quien acredita al difunto productor como inspiración para comenzar su viaje de música electrónica. Al igual que su mayor inspiración, Kygo se convirtió en un DJ y productor de renombre mundial gracias a sus innumerables éxitos y shows con entradas agotadas. El pasado año presentó otro homenaje en forma de nueva canción de Whitney Houston.

Cuando Tim falleció en abril de 2018, Sandro se acercó a Kygo para ver si quería juntar una versión de Forever Yours como tributo a Tim, para honrar lo que había significado para ambos. Fue un sueño cumplido para Kygo: "Cuando Sandro me envió esa canción, sentí que era lo más cerca que podía llegar a colaborar con Tim".

Los ingresos netos de Kygo, Avicii y Sandro Cavazza de la canción se destinarán a la Fundación sin ánimo de lucro Tim Bergling, que beneficia a organizaciones que apoyan problemas de salud mental, prevención y educación del suicidio, así como a la conservación de la vida silvestre y otros temas en los que Bergling tenía interés y pasión.